Держава здійснила перші виплати за програмою «Національний кешбек» — українці отримали кешбек за придбання українських товарів у вересні. Загалом 646 378 громадян отримали 37,2 млн грн. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«Ми здійснили перші виплати за програмою “Національний кешбек”. Майже 650 тисяч українців отримали фінансову підтримку від держави, з них приблизно 10% — це люди старшого віку, у віці 60+. Цю виплату від держави громадяни можуть спрямувати, зокрема, на оплату комунальних послуг. Це особливо актуальне питання у період опалювального сезону. Тож надаємо громадянам підтримку, заохочуючи їх обирати українські товари», — наголосила Юлія Свириденко.

Отримати кешбек можуть громадяни, які у вересні придбали українські товари на суму, що забезпечила кешбек понад 2 грн. У підсумку 646 378 споживачів отримають загалом 37,2 млн грн.

Найбільше покупок з кешбеком у вересні українці зробили у великих торговельних мережах-учасниках програми — «АТБ», «Сільпо», «Фора», «Аврора», Novus, Varus, «Велмарт» та «ТРАШ!». Усього 97 людей отримали кешбек на суму від 1000 до 3000 гривень: з них 77 громадян — понад 1000 грн, 15 — понад 2000 грн та 5 — максимальний кешбек у розмірі 3000 грн.

Станом на 28 жовтня, до програми долучилося 2,4 млн українців, які оформили 2,6 млн карток. Понад 1,5 млн користувачів активували у Дії картки для виплат. На сьогодні загальна сума нарахованого кешбеку за жовтень — 104,6 млн гривень, що майже у 3 рази перевищує нарахування за вересень.

«Національний кешбек» від держави доступний вже на 295 тисяч українських товарів від 1469 місцевих виробників.

Кошти кешбеку не оподатковуватимуться. Для державних службовців та інших осіб, які подають фінансові декларації, НАЗК надало відповідні роз’яснення.

Витратити кешбек можна на послуги - комунальні, медичні, транспортні та інші, або задонатити на ЗСУ. Зняти кошти з картки для виплат кешбеку не можна.

Для отримання кешбеку необхідно:

Подати заявку через сайт або мобільний застосунок банку, що бере участь у програмі, або звернутися до відділення банку. У програмі беруть участь такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро. Визначити картки для оплати покупок та надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції у магазинах-учасниках програми. Відкрити фізичну чи віртуальну картку для зарахування кешбеку. У застосунку «Дія» в розділі «Сервіси» обрати картку «Національний кешбек» для виплат.

Довідково

Кешбек у розмірі 10% нараховується за придбання товарів українських виробників, що включені у програму, куплених в закладах торгівлі, які є учасниками програми. Максимальна сума виплат — 3 тис. грн на місяць.

Координатором програми Національний Кешбек виступає Міністерство економіки України. В реалізації проекту беруть участь Міністерство цифрової трансформації України, Державна податкова служба, Ощадбанк та уповноважені банки України та Урядовий контактний центр. Технологічним партнером в реалізації програми виступає міжнародна платіжна система Mastercard. Операційним партнером проекту є міжнародна компанія платіжних технологій Visa.