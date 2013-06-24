10 грудня уряд розпочав виплати за програмою допомоги від держави «Зимова єПідтримка». Загалом упродовж 10—11 грудня допомогу за програмою отримають 1,8 мільйона повнолітніх українців, а також буде здійснено виплати за 520 тисячами заявок на дітей. Виплати за програмою здійснюються протягом десяти робочих днів від дати подачі заявки.

«Ворог не полишає намірів завдати страждань українцям. Через програму «Зимова єПідтримка» уряд надає допомогу громадянам у складні часи. Багатьом ці кошти допоможуть легше пережити зимовий період: сплатити за комунальні послуги, придбати ліки чи покрити інші поточні витрати. Ті, хто не потребує допомоги від держави, можуть не оформлювати заявки або спрямувати кошти на ЗСУ», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Про зацікавленість залучити кошти «Зимової єПідтримки» як донати для армії вже оголосили численні благодійні фонди та волонтерські організації.

На 11 грудня кількість заявок досягла 6,3 млн, з них 1,7 млн — на виплати для дітей. У процесі перевірки майже 110 тисяч заявок було відхилено через невідповідність умовам програми, зокрема від громадян, які перебувають за кордоном.

Основний спосіб подачі заявки на отримання виплати за програмою «Зимова єПідтримка» — застосунок «Дія». Громадяни, які отримують пенсії чи інші соцвиплати через Укрпошту, через неї одержать допомогу від держави. Із 10 грудня 2024 року українці також можуть подати заявку на виплату 1000 гривень за програмою «Зимова єПідтримка» через відділення банків-партнерів.

Отримані кошти можна витратити на оплату комунальних та медичних послуг, освіту, транспорт, мобільний зв’язок, страхування та інші послуги. Також можна купити книжки та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби і медичні вироби українського виробництва, що зареєстровані у програмі «Національний кешбек» і продаються в торгових точках, які приєдналися до програми. Більше деталей на сайті програми. Також 1000 гривень можна витратити на благодійність, пожертвувати на ЗСУ або придбати військові облігації.

Кошти можна буде витратити і онлайн, і офлайн, але тільки на вказані категорії витрат. Банки розпізнаватимуть категорію товарів під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоює торгова точка, він характеризує напрям бізнесу. Розраховуватися коштами «Зимової єПідтримки» можна лише в безготівковій формі, зняття коштів готівкою не передбачено.

Подати заявку на отримання допомоги через «Дію» та відділення банків-партнерів можна до 28 лютого 2025 року включно. Кошти можна витратити до кінця 2025 року. Кошти «Зимової єПідтримки» не оподатковуються.

Щоб отримати допомогу від держави через Укрпошту, жодних заяв подавати не потрібно. Списки таких отримувачів формує Міністерство соціальної політики України. Про нарахування 1000 гривень громадян повідомляють працівники Укрпошти під час виплати пенсії або соціальної допомоги у грудні.

Кошти, отримані через Укрпошту, можна витратити на товари та послуги, які надає Укрпошта, до 28 лютого 2025 року включно.

Подати заявку через банк можуть люди віком 65+, які не мають застосунку «Дія» (потрібно надати паспорт та РНОКПП); люди, які відмовилися від РНОКПП через релігійні переконання (потрібно надати паспорт із відповідною відміткою); опікуни, піклувальники або законні представники малолітніх чи неповнолітніх осіб (потрібно надати паспорт опікуна чи законного представника, документ про встановлення опіки чи піклування та свідоцтво про народження дитини).

Банк через електронну систему взаємодії перевіряє, чи немає дублювання заявки або іншого порушення вимог. Якщо система виявляє порушення, заявника повідомляють про відмову в отриманні виплати із зазначенням причин. Про таку відмову заявник дізнається одразу в банку.

У разі успішної перевірки після оформлення заяви банк відкриє спеціальний рахунок для виплати допомоги за програмою та оформить банківську картку «Національний кешбек» (віртуальну або пластикову), на яку буде зараховано кошти. Виплата відбудеться протягом десяти робочих днів. Більше інформації, а також перелік банків, які приймають заявки, доступний на сторінці програми, повідомляє Мінекономіки.