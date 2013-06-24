Кількість бажаючих долучитися до ініційованої Президентом Володимиром Зеленським програми «Зимова єПідтримка» постійно збільшується. Наразі через Дію вже надійшло понад 6 млн заяв на отримання державної допомоги у розмірі 1000 гривень. Про це повідомив Прем’єр-міністр України під час засідання Кабінету Міністрів 10 грудня, передає пресцентр Урядовий портал.

Крім того, як наголосив Глава Уряду, з минулого тижня зазначену допомогу отримують клієнти Укрпошти. Люди мають можливість витрачати її на товари й послуги, які надає національний поштовий оператор.

«Сьогодні відкривається третя опція — отримання тисячі гривень підтримки через банк-партнер. Такий варіант орієнтований на людей старшого віку, які не користуються Дією, а також на опікунів неповнолітніх дітей», - зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, для цього достатньо звернутися до банку та написати заяву. У фінансовій установі буде відкритий спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти, які можна витратити на оплату комунальних, освітніх, медичних, транспортних послуг, на книги, ліки, зв’язок, або ж задонатити на підтримку Збройних Сил України.

Партнерами держави в цій програмі виступають 13 банків, що мають розгалуджену мережу, зазначив Денис Шмигаль.