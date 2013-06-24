Міністерство соціальної політики активно працює над комплексною цифровізацією системи соціальної підтримки, щоб соціальні послуги і підтримка надавались в більш зручний спосіб та без зайвих паперів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Як один із важливих кроків на шляху до цифрових соціальних виплат і послуг, Мінсоцполітики розробило, а Уряд - прийняв постанову, завдяки якій зменшиться обсяг паперових документів, які наразі подають українці для призначення соціальних виплат і допомог.

Завдяки тому, що Мінсоцполітики під час повномасштабного вторгнення розгорнув Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС), значна кількість інформації, яка необхідна для призначення соціальних виплат і допомог українцям, вже цифровізована і наявна в цій системі. Відповідно, наразі зʼявилась можливість відмовитись від прийняття значної кількості паперових документів при призначенні виплат і допомог. Та інформація, яка вже є в ЄІССС, буде підтягуватись з цієї системи, – відтак, людині не потрібно наново її підтверджувати і подавати паперові документи.

Тобто людині, яка вже отримувала виплату чи допомогу і дані якої внесені до ЄІССС, щоб переоформити її (або оформити нову) достатньо буде звернутися із заявою і пред'явити документ для ідентифікації (наприклад, паспорт). Решту інформації працівник органу соціального захисту зможе отримати завдяки цифровим рішенням. Якщо ж даних потенційного отримувача ще немає в системі, то, звичайно, йому потрібно буде надати усі необхідні документи.

«Дотепер в органах соціального захисту опрацьовували вручну мільйони заяв. А українці часто були змушені ходити по установах і стояти в чергах, аби зібрати весь пакет документів, необхідних для призначення виплат і допомог. Відмова від паперових копій документів, які вже є в нашій електронній системі, – важливий крок для розвитку системи соціального захисту. Адже це економить час громадян, які звертаються за підтримкою, а також фахівців, які цю підтримку надають. І в них з’являється можливість приділити час саме потребам людини та розмові з нею», – зауважила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Інформаційні обміни дозволять:

зекономити час як працівників соціальної сфери, так і отримувачів допомог, який вони мали раніше витрачати на збір та опрацювання паперових документів;

пришвидшити розгляд заяв;

зменшити корупційні ризики.

Нагадаємо, що ЄІССС запрацювала у перший рік повномасштабного російського вторгнення в Україну, зараз нею користуються в усіх регіонах країни, кількість користувачів – фахівців соціальної сфери – перетнула позначку 15 тисяч. ЄІССС охоплює десятки реєстрів та баз даних соціальної сфери, передбачає інформаційні обміни з іншими державними реєстрами, щоб дати можливість людині, яка потребує соціальної підтримки, звернутися за нею в будь-якій точці України і не збирати паперові довідки.