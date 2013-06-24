З початку запуску програми єПідтримка понад 7,2 млн українців подали заявки в Дії на отримання 1000 грн. За чотири тижні дії програми громадянам вже виплачено майже 7 млрд грн.Майже 1,5 млрд грн з отриманих коштів українці вже витратили. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, за видами витрат найпопулярнішими стали:

книжкові магазини – 490 млн грн;

кінотеатри – 386 млн грн;

театри, концерти та розважальні послуги – 188 млн грн

залізничні та авіа пасажирські перевезення – 180 млн грн;

спорт – 146 млн грн.

Нагадаємо, ініційована Президентом України програма єПідтримка спрямована на стимулювання людей до вакцинації від COVID-19 та підтримку тих секторів економіки, що найбільше постраждали від карантинних обмежень. Це сфери культури, спорту, пасажирських перевезень.

З другої половини січня 2022 року програму буде розширено – українці, віком від 60 років, матимуть можливість витратити кошти за програмою на придбання ліків.

Відповідно до умов програми 1000 грн можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19. Кошти надаються на 4 місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії).

Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі, отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія». Це – найшвидший і найпростіший спосіб.

На другому етапі (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі. Механіка, яким саме чином відбуватимуться виплати, нині розробляється.