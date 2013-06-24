Вчора розпочався третій етап освітнього проекту ІТ Generation. Протягом двох тижнів українці зможуть подати заявку на безоплатне навчання IT-спеціальностей. Про це повідомляє Урядовий портал.

Проект реалізується Міністерством цифрової трансформації в партнерстві з компанією Binance Charity та Львівським IT Кластером за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та проекту «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні», що впроваджується ПРООН в Україні за підтримки Швеції.

Подати заявку дуже просто. На платформі проектуоберіть школу та освітню програму. Потім перейдіть на сайт школи та подайте заявку. Відбір студентів буде проводити школа, в тому числі шляхом тестування та співбесіди. З переліком необхідних документів можна ознайомитись у розділі FAQ та на сайтах шкіл.

Отримати нову кваліфікацію зможуть близько тисячі українців 21-60 років, які ніколи раніше не навчались ІТ-спеціальностей та не мають досвіду роботи в цій сфері. Також рекомендоване знання англійської мови на рівні від В1. Тривалість навчання: 2–6 місяців залежно від навчальної програми.

Навчатися можна буде за такими ІТ-напрямами:

технічні: FrontEnd; QA; JavaScript; Java; Python, Blockchain;

нетехнічні: Project/Product Management; UI/UX Design; Business Analysis; HR/Recruiting; Digital Marketing.

Основна мета ІТ Generation — допомогти талановитим українцям знайти себе в одній з найперспективніших сфер, продовжити працювати та розвивати українську економіку заради перемоги та успішного майбутнього нашої держави.