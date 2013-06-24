З початку запуску програми єПідтримка понад 6,7 млн українців подали заявки в Дії на отримання 1000 грн. За три тижні дії програми громадянам вже виплачено майже 6,4 млрд грн. Понад 1 млрд грн з отриманих коштів українці вже витратили. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, за видами витрат найпопулярнішими стали:

книжкові магазини – 361 млн грн;

кінотеатри – 300 млн грн;

театри, концерти та розважальні послуги – 138 млн грн

залізничні та авіа пасажирські перевезення – 134 млн грн;

спорт – 90 млн грн.

Нагадаємо, ініційована Президентом України програма єПідтримка спрямована на стимулювання людей до вакцинації від COVID-19 та підтримку тих секторів економіки, що найбільше постраждали від карантинних обмежень. Це сфери культури, спорту, пасажирських перевезень.

З другої половини січня 2022 року програму буде розширено – українці, старші за 60 років, зможуть витратити кошти за програмою на придбання ліків.

Відповідно до умов програми 1000 грн можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19. Кошти надаються на 4 місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії).

Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі, отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія». Це – найшвидший і найпростіший спосіб.

На другому етапі (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі. Механіка, яким саме чином відбуватимуться виплати, нині розробляється.