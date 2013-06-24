З початку 2024 року за програмою доступних кредитів єОселя видано 5 896 кредитів на 10 млрд грн. Пільговий кредит з процентною ставкою у 3% можуть отримати військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці. Для інших категорій громадян процентна ставка складає 7%. Про це зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа, передає пресцентр Урядовий портал.

«З початку року понад 3 тисячі військовослужбовців та силовиків змогли взяти пільговий кредит під 3% та покращити умови проживання. Також такий кредит отримали понад тисяча медиків, педагогів і науковців. Інші категорії громадян також можуть придбати житло на вигідних умовах – з початку року доступні кредити під 7% взяли півтори тисячі українців без власного житла та більш як 350 внутрішньо переміщених осіб та ветеранів», - відзначив Андрій Телюпа.

За минулий тиждень 163 українські родини отримали кредити на придбання житла на 276 млн грн.

На вторинному ринку придбали житло 115 українців, на первинному ринку – 48, з яких 15 об’єктів перебувають на стадії будівництва.

Всього за весь час дії програми доступного кредитування кредити отримали 12 221 родина на суму понад 19,4 млрд грн.