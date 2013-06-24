За перший тиждень 2024 року майже 100 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя. Від початку дії програми кредити отримали 6 411 родин на загальну суму майже 10 млрд грн. Понад 1000 з них взяли кредити на умовах масової іпотеки. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Надія Бігун, передає пресцентр Урядовий портал.

“Від початку дії програми єОселя кредити на придбання житла взяли вже 6 411 українських родин на майже 10 млрд грн. При цьому понад 1000 родин отримали кредити на умовах масової іпотеки, яка з серпня минулого року доступна всім українцям, що не мають власного житла або потребують покращення житлових умов. Такі кредити надаються під 7%. Загалом на умовах масової іпотеки банки вже видали українцям кредитів на майже 2 млрд грн. За перший тиждень нового року за програмою єОселя було видано майже 100 кредитів”, - зазначила Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 88 кредитів на 134 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 55 військовослужбовців та силовиків, 8 педагогів, 9 медиків та 1 науковець;

кредити під 7% отримали 15 українців без власного житла.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (66 кредитів) та у забудовника (21). Також 1 українець взяв кредит на купівлю квартири, яка будується.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області - 26;

міста Києва - 9;

Одеської та Сумської областей - по 6;

Хмельницької, Рівненської та Вінницької областей - по 5.

Нагадаємо, що скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.

Довідково

Програма єОселя почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ “Укрфінжитло”. Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Sense Bank.