Президент Володимир Зеленський заявив, що українці у рамках реалізації земельної реформи з 1 липня отримають можливість бути власниками землі і ніяких несподіванок у цьому контексті не буде.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Економіка без олігархів", передає кореспондент Укрінформу.

"Я вважаю, що люди вже менше бояться земельної реформи, вже бачать, що ні в кого нічого не забрали, а з 1 липня я знаю, що у людей буде можливість бути власниками землі, і побачимо, що з 1 липня, думаю, не поїде земля на потягах в інші країни світу. Я думаю, вона вся залишиться, думаю, ніяких сюрпризів не буде",- сказав Зеленський.

Він додав, що для завершення земельної реформи необхідно ухвалити ще багато підзаконних актів.

Як повідомляв Укрінформ, 31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". 28 квітня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

Документ передбачає, що з липня 2021 року скасовується мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть громадяни України, територіальні громади, держава.