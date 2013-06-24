Українці, які перебувають у країнах ЄС, зможуть і надалі спілкуватися з близькими за доступними тарифами домашніх операторів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Спільну заявуоператорів ЄС та України продовжено ще на рік. До неї долучилися 22 європейські та 7 українських операторів (3Mob, Data Group, Kyivstar, Lifecell, Ukrtelecom, Vega, Vodafone Ukraine).

Спільну заяву про доступний роумінг українські та європейські оператори підписали у квітні 2022 року. Паралельно Україна працює над інтеграцією в зону роумінгу ЄС на постійній основі. У червні 2024 року Президент підписав відповідний закон, який дозволить українцям не сплачувати додаткові збори за мобільний зв’язок та інтернет на території 27 країн ЄС. Такі ж умови надаватимуть користувачам європейських операторів, які подорожують в Україну.

Для того щоб єдина роумінгова зона запрацювала на постійні основі, українське законодавство має оцінити ЄС. Після чого Україна зможе приєднатися до політики ЄС Роумінг як вдома (Roam like at home), яка поширюватиметься на всіх операторів Європейського Союзу.

Дякуємо Європейській комісії, BEREC, НКЕК та операторам за зусилля, щоб українці в Європі завжди залишалися на зв’язку.