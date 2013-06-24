У Національному військово-історичному музеї триває виставка найдавнішої та сучасної української зброї. На ній представлено різні зразки зброї: від найдавніших до сучасних — тих, що й нині працюють на полі бою.

Виставка переконливо показує, що виготовляти зброю й військову техніку в Україні вміли здавна. На експозиції представлено ретроспективу українського озброєння загалом і подано окремі приклади.

На відкритті були присутні міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, т.в.о. директора Департаменту політики закупівель Міністерства оборони Гліб Канєвський, представник стратегічних комунікацій ЗСУ, військовий, історик і журналіст Вахтанг Кіпіані та керівництво музею.

«Українська оборонна промисловість розвивається. Ви бачите це на прикладі цієї експозиції — з давніх часів і до сьогодні. Нині наш ОПК зростає стрімкими темпами, насправді тільки набирає обертів. Але ми вже бачимо результати. Приклади сучасного озброєння — це справді те, що працює нині на фронті й береже життя наших військових. Такого озброєння ставатиме дедалі більше», — сказав Олександр Камишін.

Найдавніший експонат виставки — комплекс предметів озброєння і спорядження з поховання скіфського воїна V ст. до н.е. Сучасну зброю й техніку представлено дронами різного типу, макетами броньованої техніки, лінійкою боєприпасів різних калібрів, туреллю, повнорозмірним макетом водного дрона «Магура», симуляторами для навчання військовослужбовців на дронах, зразками важкої стрілецької зброї, ППО.

«Через російську агресію наш уряд спрямовує значні кошти на закупівлю озброєння. Пріоритет Міноборони — вітчизняні виробники. Це шанс для українського оборонно-промислового комплексу до потужного розвитку», — заявив під час відкриття виставки «Нація зброярів» керівник Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Він наголосив, що мета уряду — встановити прозорі та ефективно працюючі правила закупівель, які збільшать конкуренцію під час торгів.

«Ми прагнемо заохотити ще більше українських виробників зброї до участі на закупівлях. Така позиція Міноборони — не лише стратегічний крок заради зміцнення національної безпеки, а й тактичний з оснащення ЗСУ. Це також інвестиції у майбутнє нашої держави, бо ми отримаємо нові податки та робочі місця. Таким чином, кожна гривня, витрачена на вітчизняне озброєння, буде працювати на майбутнє України — нашу безпеку, нашу економіку та нашу незалежність», — наголосив керівник Департаменту політики закупівель Міноборони.

«Нашим завданням було показати, що українці завжди вміли виготовляти озброєння. Тому що нам завжди доводилося боронити свою країну зі зброєю в руках. Наші воїни роблять це й сьогодні. Відвідувачі можуть буквально торкнутися тієї зброї й техніки, яка береже їхні життя просто зараз. А також є нагода спробувати себе в ролі військового — спробувати збити ворожий «шахед», побути оператором fpv-дрона чи постріляти за допомогою симуляторів. Це програмне забезпечення також розробили українські команди», — уточнив т.в.о. директора музею Юрій Кошель.

Виставка триватиме до 13 травня. Симулятори будуть доступні для відвідувачів у вихідні, а симулятор дрона — щосуботи. На них можна буде спробувати політати, постріляти у VR-окулярах під керівництвом інструкторів та працівників музею.

Джерела: Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерство оборони