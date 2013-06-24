Українці матимуть змогу витратити кошти, нараховані за програмою зимової «єПідтримки», на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва. Про це йшлося під час зустрічі Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економіки України Юлії Свириденко та Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка з представниками фармацевтичних мереж та виробників ліків. Зустріч відбулася 1 листопада. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«1000 грн єПідтримки надійде українцям на картку «Національного кешбеку». Це зекономить час і ресурс, адже система «Національного кешбеку» вже побудована і пройшла всі випробування. Люди отримали перші виплати кешбеку та навіть почали його витрачати. Наразі кошти за програмою Національний кешбек можна витратити на комунальні послуги, придбання квитків на транспорт чи донати. Ми хочемо доповнити перелік, на які може бути спрямована 1000 грн єПідтримки, на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва», — зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, до програми «Національний кешбек» вже долучилися понад 50 фармацевтичних виробників та близько 250 продавців ліків та медичних виробів. Розширення витрат програми на ліки та медичні вироби дозволить підтримати не тільки громадян, а і українських фармвиробників.

Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України додала, що програма «єПідтримка» буде розповсюджуватись на всіх українців — дорослих та дітей. Особлива увага буде на тому, щоб кошти «єПідтримки» змогли отримати пенсіонери, внутрішньо переміщені особи та громадяни, які проживають у зонах високого воєнного ризику. Вона нагадала, що під час дії попередньої програми «єПідтримка» та програми допомоги у розмірі 6500 грн у 2021-2022 роках, українці витратили понад 500 млн грн на медикаменти.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський доручив Уряду запровадити з 1 грудня нову програму «єПідтримка», що передбачає виплату тисячі гривень підтримки українцям, яку, зокрема, можна буде витратити на оплату комунальних послуг й інших послуг, зокрема транспортних, на культурні послуги, купівлю українських книг. Також окремо Президент доручив Уряду опрацювати включення українських ліків в програму.

Кошти надходитимуть на картку «Національний кешбек», яку сьогодні можна відкрити у 12 банках, після чого потрібно активувати у Дії.