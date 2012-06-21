Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Ми лише думаємо, що розпад Росії, нашого войовничого північного сусіда, позитивним чином вплине на майбутнє Україні. Але все це далеко не так.
«Коли РФ розпадеться, українській державі буде дуже складно уникнути конфліктів», — заявила нещодавно директор Інституту демографії імені М.В. Птухи, професор, доктор економічних наук Елла Лібанова.
За її словами, коли розпадеться Росія, Україні загрожують дуже страшні наслідки, адже під боком нашої держави може розпочатися війна, яка буде перекидатися на нашу територію.
Пані Лібанова також вважає, що після того, як почне розпадатися на шматки Російська Федерація, то не факт, що до України поїдуть мешканці Москви, Санкт-Петербургу та інших міст європейської частини цієї країни, адже Росія сьогодні — це далеко не слов’янська країна.
«Розпадання великих країн головним чином супроводжується військовими конфліктами. Не знаю, кому б дуже хотілося, щоби у нього під боком робилося щось подібне. Війна будь-яким чином все ж таки буде перекидуватися на нашу територію», — вважає науковець.