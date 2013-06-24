Для розмінування українських територій потрібно близько п'яти тисяч фахівців, а також оператори з інших країн.

Про це на брифінгу в Media Center Ukraine – Odesa розповів міністр оборони України Олексій Резніков, передає Укрінформ.

«В наших планах утворити потенціал як мінімум в п'ять тисяч українських фахівців, які будуть займатися розмінуванням. Це не враховуючи фахівців з інших країн», - зазначив Резніков.

Він додав, що Україні на розмінування знадобиться близько 30 років, якщо держава рухатиметься темпами Хорватії, де й досі знаходять міни.

«Сучасні технології виявлення мін, наприклад дрони (водні, підводні, авіаційні та наземні), можуть скоротити цей процес, але все одно обсяг роботи дуже великий. Це шалений виклик для відновлення України», - сказав Резніков.

Міністр оборони підкреслив, що обладнання для розмінування в тому числі надає Данія.

Як повідомлялося, розглядається можливість залучити до обслуговування переданих Україні міжнародними партнерами танків та іншої військової техніки колишніх військовослужбовців США.