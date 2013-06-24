Україні знадобиться більш як 10 років, аби розмінувати сільськогосподарські угіддя країни. Про це Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявивпід час Міжнародного саміту міст і регіонів в рамках Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час панелі «Гуманітарне розмінування та мінна безпека» Ігор Клименко розповів, що наразі усі сили Міністерства внутрішніх справ залучені до розмінування території України. Це і підрозділи ДСНС, Національної поліції України та підрозділи саперів Національної гвардії.

«На сьогодні ми зіткнулися з великою проблемою, яку нам продовжує залишати ворог – це тотальне замінування територій, і чим триваліший час ворог знаходиться на тій чи іншій тимчасово-окупованій території, тим більша площа замінування. Більш того, ми стикаємося з величезною кількістю пасток, як в будинках, так і на об’єктах критичної інфраструктури. Навіть у дитячих кімнатах та школах. Також мінуються лінії електропередач і газогони», – наголосив Міністр внутрішніх справ.

За словами Ігоря Клименка, наразі перед владою стоїть величезний виклик, а саме – яким чином на деокуповані території повернути життєдіяльність та зробити їх безпечними для громадян. Адже близько 30% території України заміновано. Через це щодня гинуть та отримують поранення не лише вибухотехніки, але й цивільні: «ДСНС розміновано, обстежено та очищено 800 квадратних кілометрів. Люди цілодобово знаходяться на цих територіях, аби в найшвидші терміни розмінувати їх. Так, ДСНС знешкоджено 350 тисяч вибухонебезпечних предметів, Національною поліцією – 210 тисяч, а Національною гвардією – 27 тисяч».

Зважаючи на велику замінованість України в Міністерстві внутрішніх справ створено Міжнародний координаційний центр з питань гуманітарного розмінування.

«Ми уже практично закінчуємо підготовку додатково ще 400 наших саперів, які розпочнуть роботу вже у червні-липні. І набираємо зараз ще додатково 500 осіб, які також після відповідного навчання будуть готові до виконання своїх обов’язків», – резюмував Глава відомства.