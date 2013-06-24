Іще 108 українських родин після місяців жахливої невідомості й щоденних надій дочекалися звільнення своїх рідних з російського полону. 108 берегинь, матерів, жінок, дочок після тривалого полону обійняли рідних, дітей, чоловіків, батьків, сестер і братів.

«Нам вдалося провести не просто черговий масштабний обмін полоненими. Це вперше цілковито жіночий обмін. Додому повернулися 96 військовослужбовиць та 12 цивільних. Зокрема, вдалося звільнити 35 представниць Збройних сил України, 32 захисниці з лав Військово-Морських сил, 12 — із Сил територіальної оборони ЗСУ, 8 — із Національної гвардії (зокрема двоє з ОЗСП «Азов»), 5 — із Державної спеціальної служби транспорту, 4 — з Державної прикордонної служби. Загалом 11 офіцерів, 85 рядових і сержантів.

Серед звільнених — 37 жінок, евакуйованих з Азовсталі, а також громадянки, яких незаконно затримали в ОРДЛО ще до широкомасштабного вторгнення росії за надто проукраїнську позицію. Усім звільненим з російського полону буде надано необхідну медичну допомогу та забезпечено реабілітацію», — зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Офіс Президента інформує, що Андрій Єрмак переказав звільненим українкам подяку від Президента Володимира Зеленського за стійкість і віру, а також членам Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та всім посадовцям, яких було залучено до обміну і які попри високі ризики домоглися позитивного результату.

«Це важливо для всіх нас, усієї України. Що більше будемо згуртованими, що більше працюватимемо одне для одного, то краще перенесемо всі жахи цієї війни та швидше здобудемо перемогу», — наголосив керівник Офісу Президента.

Він зауважив, що необхідно докласти максимальних зусиль, аби домогтися допуску місій міжнародних гуманітарних організацій і представників України до наших громадян, які перебувають у російському полоні.

«Українська сторона очікує активніших дій від Міжнародного комітету Червоного Хреста в питанні тиску на росію з метою допуску до полонених українців. Життя та здоров’я громадян України — і військовополонених, і в’язнів кремля, незаконно депортованих осіб — є одним з абсолютних пріоритетів для нашої команди. І ми продовжуємо виконувати завдання Президента України: звільнити всіх наших людей, повернути додому кожного й кожну, хто перебуває в російському полоні», — сказав Андрій Єрмак.

Він додав, що Офіс Президента, Кабінет Міністрів, Міністерство закордонних справ розпочали роботу з долучення до звільнення полонених усіх профільних міжнародних організацій.

«Також запрошуємо взяти в цьому участь омбудсменів країн-партнерів, які готові долучитися. Нам дуже важливо добитися можливості знати, в яких умовах перебувають наші люди, і не припиняти робити все можливе задля їхнього повернення», — підкреслив керівник Офісу Президента.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вдячний Президентові, керівникові Офісу глави держави та представникам Координаційного штабу за зусилля, докладені до звільнення полонених українок.

«Чітко розуміємо, що наше завдання — повернути абсолютно всіх героїв і героїнь. Ми на цьому не зупиняємося. У нас з’являються нові ідеї, як ефективніше і якомога частіше повертати наших героїв і героїнь», — каже Дмитро Лубінець.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Дмитро Усов повідомив, що цьому обміну передували важкі переговори, які завдяки зусиллям усіх причетних стали успішними.

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