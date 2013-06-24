Цього тижня делегація Міністерства освіти і науки України на чолі із заступником Міністра з питань європейської інтеграції Євгеном Кудрявцем узяла участь у Світовому освітньому форумі 2023! Про це повідомляє Урядовий портал.

Участь у ньому стратегічно важлива для сектору освіти та обміну досвідом із міністерствами інших країн, а їх було понад 120. Також за ці декілька днів наша делегація встигла провести двосторонні зустрічі з партнерами.

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Відбудова освітніх закладів та реформа НУШ

Провели зустріч із державним секретарем із питань освіти Великої Британії Джиліан Кіган та окремо з державним Міністром у справах шкіл Великої Британії Ніком Гіббом. Обговорили підтримку реформи НУШ, зокрема забезпечення учнів якісними навчальними матеріалами та підручниками. Розповіли про новий напрям «Освіта і наука» на платформі, ініційованій Президентом Володимиром Зеленським United24, та про пріоритетні потреби в галузі освіти.

Зустрілися з Міністром освіти Ізраїлю Йоавом Кішем, обговорили подальшу підтримку програм ментального здоров'я для української системи освіти та відбудову освітньої інфраструктури.

Допомога для дітей, що навчаються за кордоном та планують повернутися в Україну

Із виконавчою директоркою департаменту освітнього партнерства Кембриджського університету Джейн Манн обговорили проект: «Україна: підтримка реінтеграції переміщених учнів» у межах реалізації Меморандуму між МОН та Кембриджським університетом. Цей проект спростить процес повернення учнів до українських шкіл та стане основою для подальшої трансформації української системи освіти.

Зустрілися з генеральним директором Microsoft Education у Європі, Близькому Сході та Африці Марком Істом та керівником програм Google з урядових комунікацій у Європі, Близькому Сході та Африці Вільямом Флоренсом. Обговорили реалізацію теперішніх проєктів та перспективи майбутніх програм співпраці.

Із глобальним директором з освіти Світового банку Хайме Сааведрою запланували кроки у підтримці та фінансуванні реформи НУШ, обговорили Recovery Support Platform та координацію зусиль донорів.