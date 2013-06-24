Делегація України у складі начальника управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Мінмолодьспорту, секретаря Національної платформи доброчесності спорту Наталії Радчук та віце-президента НОК України, заступника голови Національної платформи Олексія Перевезенцева взяла участь у засіданнях Комітету Конвенції Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями (Маколінської конвенції) та Мережі національних платформ протидії маніпулюванням (Копенгагенської групи), що проходили у місті Маколін, Швейцарська Конфедерація. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Засідання були присвячені питанням стану ратифікації Маколінської конвенції, імплементації її положень, а також широке коло питань міжнародної співпраці на напрямі боротьби з маніпулюванням спортивними змаганнями.

Зокрема, обговорювалися питання обміну інформацією національними платформами протидії маніпулюванням та захисту персональних даних, проблематика поширення незаконних ставок на спорт у світі, діяльності нелегальних операторів ставок на спорт та відмивання коштів через беттінгові компанії.

Був презентований кращий європейський досвід та практики діяльності з розслідування договірних матчів та інших порушень доброчесності спорту, у тому числі через діяльність мережі «спортивних прокурорів».

Окремо були презентовані програми здійснення моніторингу найближчих масштабних спортивних заходів: футбольного турніру ЄВРО-2024 в Німеччині і Олімпійських ігор 2024 у Парижі.

У ході засідань делегація України поінформувала про заходи з просування принципів доброчесності в українському спортивному русі.

Зокрема, було презентовано проект модифікації веб-сайту Національної платформи доброчесності спорту в інформаційно-комунікаційну систему з обмеженим доступом, яка дозволить перевести обробку повідомлень про можливі маніпулювання спортивними змаганнями в цифровий спосіб.

Окрім того, було поінформовано про заходи, які вживаються Національною платформою доброчесності спорту з метою посилення кримінальної відповідальності за організацію договірних матчів та розширення повноважень правоохоронних органів для розслідування можливих маніпулювань результатами спортивних змагань.

Також українська делегація презентувала звіт про отримані та опрацьовані Національною платформою сигнали про можливі договірні матчі у 2023 та поточному роках у розрізі видів спорту та градації порушень доброчесності.

Нагадаємо, що на сайті Національної платформи доброчесності спортуhttps://fairsport.gov.ua/ukможна повідомити про договірні матчі та інші маніпулювання спортивними змаганнями.