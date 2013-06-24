Під час навчань НАТО CWIX24 у польському місті Бидгощ українська бойова система DELTA успішно пройшла інтеграцію з польською системою управління артилерійським вогнем TOPAZ.

Навчання, які проходили у двох частинах — Pink Enclave (секретна) та Green Enclave (несекретна) — дали змогу українській команді вперше працювати в ролі хабу для збирання та оброблення даних.

Система DELTA забезпечувала збір, оновлення та доповнення інформації, зокрема даних про розташування власних сил і дружніх підрозділів, які потім передавали на польську систему TOPAZ. Це сприяло створенню повного розуміння ситуації на полі бою, а також продемонструвало здатність DELTA до безпечної передачі даних з обмеженим доступом. «У підсумку українська система успішно впоралася із завданням та підтвердила сумісність із багатьма іншими системами НАТО. Цього року команда системи DELTA успішно протестувала п’ять різних стандартів взаємосумісності і пройшла всі тести успішно. Пишаюся роботою команди та високою оцінкою від партнерів. Україна — перша країна, що стикається з роботизованою війною. Технології допоможуть підвищити ефективність», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

«Українська команда викликала жвавий інтерес серед представників інших країн. Слово «DELTA» стало синонімом інновацій і технологічності. Команда провела численні презентації для різних національних делегацій та отримала високу оцінку за свою роботу. Представники багатьох країн високо оцінили рівень розробок та професіоналізм українських фахівців», — розповіла про участь у змаганнях НАТО підполковник Збройних сил України Єлизавета Бойко.

Роботу DELTA окремо презентували для Верховного Головнокомандувача НАТО з питань цифрової трансформації генерала Філіпа Лавіна та заступника начальника штабу розвитку спроможностей НАТО з питань цифрової трансформації віцеадмірала Джеффрі В. Г’юза, повідомляє Міноборони.