Канаді слід офіційно визнати росію державою - спонсором тероризму, оскільки останні ракетні обстріли України явно показують терористичну сутність рф.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в Торонто заявила президентка Конгресу українців Канади Олександра Хичій.

«Незрозуміло чому, але уряд Канади та союзники відмовляються визнавати росію терористичною державою. Час зробити це вже давно настав. росія точно заслужила це визнання», - сказала Хичій.

Вона також закликала Канаду та її союзників наростити поставки до України систем протиповітряної оборони: «Україні необхідно надати засоби для перемоги у цій війні, а російські злочинці, які вбивають українських жінок та дітей, повинні понести покарання».

Окрім цього, Хичій висловила переконання, що Канада має збільшити економічну та фінансову підтримку України, «аби забезпечити належну роботу цивільної інфраструктури».

Як повідомлялося, 10-го й 11 жовтня росія вчинила масовані ракетні удари по всій території України: було випущено більше сотні крилатих ракет та безпілотників. Внаслідок обстрілів постраждали об'єкти критичної інфраструктури, в окремих областях почалися перебої з електропостачанням та мобільним зв'язком.