На цьому наголосила заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів з питань європейської інтеграції Ірина Ставчук на форумі «Україна-30. Екологія» під час дискусійної панелі «Економіка екології».

«Економіка зміни клімату проста: бездіяльність у царині кліматичних змін матиме шалені економічні наслідки, в сотні рази вищі за кошти, потрібні для поступового скорочення викидів. Однак суспільство поки що складно сприймає це, адже повною мірою ще не відчуває їх впливу. Та коли зміни стануть відчутними, запізно вживати якісь заходи для запобігання», — сказала посадовиця.

За її словами, людство у наступні 10 років має зупинити зростання викидів парникових газів, а 20 — зменшити ці викиди фактично до нуля, щоб досягти кліматичної нейтральності. І саме тому світові лідери вважають питання зміни клімату одним з головних.

Екологічні й економічні аспекти виходять на перший план під час ухвалення фінансових рішень. Вартість тонни викидів у європейській системі торгівлі викидами становить 50 євро. Ринок зелених облігацій сягнув 600 мільярдів євро і попит на кліматичні проєкти для інвестицій зростає.

Ірина Ставчук зазначила, що велика кількість українських корпорацій уже поставила собі за мету декарбонізуватися і вже розпочала процес трансформації.

«Переконана, що реалізація кліматичних заходів поліпшить якість життя українців і зробить міста чистішими. Адже серед них утеплення будівель, модернізація міської інфраструктури, мереж теплопостачання, розвиток громадського транспорту і велосипедної інфраструктури», — зауважила Ірина Ставчук. За її словами, найскладніше буде секторам енергетики та промисловості, адже у них багато років не відбувалося модернізації. А відкладати її ще на 10 років — це просто ставити ці системи на шлях до загибелі. У промисловості це ризики того, що вона перестане бути конкурентною.

«Модернізація не відбудеться сама собою. Для цього ми як міністерство працюємо спільно з усіма іншими органами влади, щоб створити відповідну регуляторну базу, з бізнесом — щоб реалізовувати ці можливості», — цитує заступницю міністра захисту довкілля та природних ресурсів офіційний сайт міністерства.