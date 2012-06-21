Затвердження Національно-визначеного внеску до Паризької угоди є кроком, що наближає Україну до Європейського зеленого курсу та до виконання положень Угоди про асоціацію з ЄС. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради з обговорення підготовки другого Національно-визначеного внеску України до Паризької угоди, що відбулася під його головуванням 16 березня.

В онлайн-форматі до наради долучилися також міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр фінансів Сергій Марченко.

Як підкреслив Прем’єр-міністр, розроблення й подання Національно-визначеного внеску (НВВ) України є обов’язковою вимогою Паризької угоди. Другий НВВ, за його словами, має бути поданий Україною до Секретаріату Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату і має містити цілі щодо скорочення викидів парникових газів та адаптації до зміни клімату.

«Уряд України докладає максимум зусиль для поступової трансформації національної економіки в напрямку вуглецево-нейтрального розвитку. Зобов’язання, які будуть окреслені другим Національно-визначеним внеском, задаватимуть траєкторію розвитку економіки України щонайменше на 10 років», — зазначив Денис Шмигаль.

Зі свого боку міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський наголосив, що напрями економічного розвитку обов’язково мають бути збалансованими.

«Україна є активним учасником глобальної боротьби зі зміною клімату та адаптації до неї. Тому сьогодні наше головне завдання, аби у фіналі сформований другий НВВ до Паризької угоди відповідав довгостроковій меті досягнення вуглецевої нейтральності не пізніше 2060 року, але при цьому був реалістичним. Вектори розвитку секторів української економіки обов’язково мають бути економічно та екологічно збалансованими», — зазначив Роман Абрамовський.

Прем’єр-міністр підкреслив, що уряд поділяє бачення ЄС щодо необхідності підвищення амбітності кліматичних цілей та посилення декарбонізації економічної системи. «Екологічні трансформації в Україні є невід’ємною умовою ефективних екологічних трансформацій Європи», — відзначив він.