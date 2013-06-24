У лютому 2025 року ВВП України зріс на 0,7%, а за підсумками перших двох місяців року — на 1,1%. Дещо нижчий початок року є віддзеркаленням нерівномірності тенденцій росту минулого року. Разом з тим наразі ми поки йдемо навіть трохи вище нашого прогнозу на 1 квартал. Основними факторами зростання залишаються будівельна галузь, переробна промисловість та внутрішня торгівля. Про це повідомив перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев, передає пресцентр Урядовий портал.

«Уповільнення темпів зростання економіки у лютому відбулося через ракетні обстріли об'єктів газовидобування та тимчасове зменшення активності експортерів. Водночас високе бюджетне фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, будівництва житла за програмами єВідновлення та єОселя, а також закупівлі вітчизняної продукції сектору ОПК компенсували ці негативні чинники», — розповів Олексій Соболев.

Зростання ВВП у лютому 2025 року також відбулося завдяки пожвавленню у внутрішній (роздрібній) торгівлі. У лютому продовжували покращуватися споживчі настрої — ця тенденція спостерігається четвертий місяць поспіль.

Програми відновлення та підтримки бізнесу сприяють розвитку переробної промисловості, зокрема завдяки міжнародній фінансовій допомозі. Виробництво будівельних матеріалів, продукції машинобудування та харчової промисловості демонструє позитивну динаміку. У секторі ОПК збільшуються виробничі потужності на фоні розширення оборонних замовлень. Металургія також активізується – зростає виготовлення чавуну, сталі та прокату.

Водночас у сільському господарстві спостерігається зниження виробництва тваринницької продукції через збільшення собівартості її виробництва. Також зафіксовано падіння у добувній промисловості через ракетні обстріли видобувної газової інфраструктури та падіння у транспорті через тимчасове зменшення активності експортерів.

Нагадаємо, у січні 2025 року зростання ВВП оцінюється на рівні 1,5%. Минулого року зростання було нерівномірним – 6,5% у I кварталі 2024 року порівняно з I кварталом 2023 року, у ІІ кварталі – 3,7%, у ІІІ кварталі – 2,0%. Прогноз зростання ВВП, закладений до бюджету 2025 року – 2,7% за рік.