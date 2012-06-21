Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Міненерговугілля відтепер має намір співробітничати у сфері залучення інвестицій в енергетичну галузь з державною установою «Офіс із залучення та підтримки інвестицій» (UkraineInvest). Стосовно цього відбулася бесіда в.о. міністра енергетики Ольги Буславець з виконавчим директором «UkraineInvest» Сергієм Цівкачем.

Під час зустрічі Ольга Буславець, зокрема, зазначила, що одним з головних викликів нині є необхідність залучення значних обсягів інвестицій. З-поміж перспективних напрямків розвитку вітчизняної енергетики вона виокремила технології високоманеврової генерації та систем акумулювання енергії, зокрема реалізація проєктів «energy storage». Також Ольга Буславець звернула увагу на розвиток водневої енергетики, реструктуризацію нерентабельних вугільних шахт та трансформацію вугледобувних регіонів.

Сергій Цвікач, своєю чергою, презентував довідник UkraineInvest Guide, призначений для потенційних іноземних інвесторів в Україні. Зустріч завершилася підписанням меморандуму про інвестиційне співробітництво в енергетичній сфері.