БЛАГОДІЙНІСТЬ

На території Аскольдової могили в Києві запрацював тимчасовий прихисток для ветеранів та членів їхніх сімей

Благодійний фонд «Карітас-Печерськ» повідомляє про відкриття тимчасового прихистку для учасників бойових дій, ветеранів і членів їхніх сімей. Ті, хто короткотерміново приїхав до столиці у вирішенні власних справ, зможуть знайти тут затишний дах над головою.

7 червня прихисток благодійної допомоги освятив парох церкви св. Миколая на Аскольдовій могилі отець Ігор Онишкевич.

Також для потребуючих працює благодійна їдальня за адресою:

м. Київ, Паркова дорога, 1. Графік роботи: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця та неділя з 12:00.

Є змога отримати гуманітарну допомогу: одяг, речі першої необхідності та продукти харчування (за наявності).

Керівник благодійного проєкту «Тимчасовий прихисток» — отець Ігор Онишкевич.

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