БЛАГОДІЙНІСТЬ
На території Аскольдової могили в Києві запрацював тимчасовий прихисток для ветеранів та членів їхніх сімей
Благодійний фонд «Карітас-Печерськ» повідомляє про відкриття тимчасового прихистку для учасників бойових дій, ветеранів і членів їхніх сімей. Ті, хто короткотерміново приїхав до столиці у вирішенні власних справ, зможуть знайти тут затишний дах над головою.
7 червня прихисток благодійної допомоги освятив парох церкви св. Миколая на Аскольдовій могилі отець Ігор Онишкевич.
Також для потребуючих працює благодійна їдальня за адресою:
м. Київ, Паркова дорога, 1. Графік роботи: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця та неділя з 12:00.
Є змога отримати гуманітарну допомогу: одяг, речі першої необхідності та продукти харчування (за наявності).
Керівник благодійного проєкту «Тимчасовий прихисток» — отець Ігор Онишкевич.
Контакти:
- +38 (050) 447 31 57
- +38 (075) 044 90 90
- +38 (098) 044 90 90
- +38 (093) 044 90 90