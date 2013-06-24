Українська ІТ-армія з початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну атакувала понад 4200 російських онлайн-ресурсів.

Як передає Укрінформ, про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє у Телеграмі.

«ІТ-армія почала свою роботу на третій день повномасштабного російського вторгнення. Понад 250 тисяч хакерів-добровольців з усього світу об'єдналися, щоб щодня влаштовувати масові атаки на російські онлайн-ресурси. З 26 лютого по 26 червня ІТ-армією було атаковано більше ніж 4200 російських онлайн-ресурсів», - ідеться у повідомленні.

Зокрема через DDoS-атаки була зупинена робота сайтів державних установ, судів, банків та закладів вищої освіти. росіяни не могли отримати держпослуги, провести фінансові операції в онлайн-банкінгу, абітурієнти не могли подати онлайн-заявку до ЗВО, а судові процеси в регіонах призупинилися.

Також хакери атакували Економічний форум у Санкт-Петербурзі, сайти національних і регіональних ЗМІ та онлайн-телебачення, Rutube. Кібератаки зашкодили виступу президента рф володимира путіна, а також вивели з ладу ЗМІ, щоб ті не поширювали пропаганду.

Кіберударів зазнали сервіси для бізнесу, тендерні майданчики, сервіси онлайн-бухгалтерії, інтернет-провайдери. Це призвело до зриву торгів, блокуванню роботи бухгалтерів. Також були атаковані сервіси купівлі авіаквитків, страхових полісів, онлайн-сервіси кур'єрської доставки, замовлень їжі, інтернет-покупок.

Ударів української ІТ-армії зазнали системи маркування, алкогольні заводи і ветеринарні інспекції. Атаки призвели до збоїв у роботі продуктових компаній, які не могли нанести спеціальний QR-код на товар, завадили інформаційним системам відстежувати обороти алкогольної продукції та отримати дозволи на м'ясні і молочні вироби.

«Зараз ІТ-армія закликає всіх охочих долучатися до спільної боротьби та продовжувати завдавати масові кіберудари росіянам. Лише так ми зможемо вивести з ладу інформаційний простір ворога та відкинути його у середньовіччя», - наголосили в Мінцифри.

Нагадаємо, 8 червня хакери зламали російську радіостанцію «Коммерсантъ ФМ» і транслювали патріотичні пісні українською мовою.