У період з 11 до 24 липня українська ІТ-армія вивела з ладу понад 750 російських онлайн-ресурсів, зокрема МЗС рф, воєнторги тощо.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Телеграмі, передає Укрінформ.

Зазначається, що кібератак зазнали критично важливі онлайн-ресурси міністерства закордонних справ рф. "Щоб захистити сайти, очільник міністерства сергій лавров змушений був відволіктися від чергового замилювання очей та тимчасово приховати сайти МЗС", - зазначають у Мінцифри.

Крім цього, за даними відомства, було паралізовано роботу більш як сотні онлайн-магазинів дронів та воєнторгів рф. Через це росіяни не могли замовити необхідне спорядження для своїх солдатів, які воюють проти України.

Зазначається також, що через кібератаки в рф вийшли з ладу телекомунікаційні послуги від Beeline та їхні онлайн-ресурси - клієнти цього оператора не мали доступу до інтернету.

«IT-армія продовжує стримувати пропаганду в рф та не зупиняє «профілактичні» роботи з російськими ЗМІ. За кожну російську ракету в українські міста та кожен російський постріл в українців ІТ-армія продовжує щодня блокувати «велику імперію» великими кіберударами. Зло буде покарано на фізичному та цифровому полі», - наголосили у Мінцифри.

Нагадаємо, з 27 червня до 10 липня ІТ-армія атакувала понад 800 російських онлайн-ресурсів.