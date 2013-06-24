Міністерство культури та інформаційної політики продовжує фіксувати воєнні злочини росіян проти культурної спадщини України. Уже задокументовано 388 епізодів.

Злочини росіян проти культурної спадщини зафіксовано на територіях 13 областей України та в Києві. Збільшилася кількість руйнувань культурної спадщини Харківщини. Нині це 97 епізодів, найбільше — 79 — у Харкові та його околицях. У Донецькій області зафіксовано 89, з них 53 — у Маріуполі. У Київській області постраждали 70 об’єктів, з них найбільше — 44 — в Бучанському районі. У Чернігівській області зафіксовано 38 випадків, в Луганській та Сумській областях — по 28. Крім того, зафіксовано епізоди в Запорізькій, Житомирській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Одеській та Львівській областях.

Внаслідок обстрілів, ракетних та бомбових ударів росіян в Україні зруйновано та пошкоджено 119 об’єктів культурної спадщини. Серед них 21 пам’ятка національного значення, 91 — місцевого та 7 — щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

російські воєнні злочинці знищили та пошкодили 142 релігійні споруди, з них 51 перебуває на обліку як пам’ятка історії, архітектури та містобудування або цінна історична забудова. Від дій окупантів саме релігійні споруди постраждали найбільше.

В Україні росіяни знищили 42 меморіальні пам’ятники на честь історичних особистостей та подій ХІХ — початку ХХІ сторіччя, 30 будівель та комплексів музеїв і заповідників, 75 споруд будинків культури, театрів та бібліотек, пошкоджено й деякі інші об’єкти цінної історичної забудови.

«Ми продовжуємо детально документувати та фіксувати злочини росіян проти української культурної спадщини. Цей процес часто ускладнений. Особливо коли йдеться про тимчасово окуповані території, а також місця, де відбуваються активні бойові дії. Хочу наголосити, що руйнування культурної спадщини — це воєнний злочин за Гаазькою конвенцією 1954 року. Злочинці обов’язково відповідатимуть за свої безчинства», — зауважує Катерина Чуєва, заступниця міністра культури та інформаційної політики.

«Те, з якою ненавистю росіяни нищать усе українське, свідчить тільки про їхню агонію. Та злочини окупантів не тільки не можуть знищити нашу ідентичність, а й навпаки, вони згуртували українців. Сьогодні українська нація здобула нову суперсилу. Ми маємо своїх Героїв, звитяжно боремось і захищаємо своє. Ми стали сильнішими, а перемога дасть нам змогу все відбудувати», — зазначив Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики.