Українська медична система продовжує модернізуватися відповідно до європейських стандартів. Це зазначила заступник Міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Марина Слободніченко під час зустрічі української делегації з депутатами Підкомітету з охорони здоров’я Європейського парламенту SANT. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Уперше в історії Європарламенту зустріч організовано як відкрите засідання з залученням українських депутатів та урядовців зі сфери охорони здоровʼя.

Українську делегацію очолив Михайло Радуцький, голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації. Також серед учасників були народні депутати України Ольга Стефанішина, Олесь Довгий, Валерій Дубель та Яна Зінкевич.

Під час зустрічі заступник Міністра виступила зі словами подяки Підкомітету з охорони здоровʼя Європейського парламенту – SANT за непохитну підтримку та окреслила основні пріоритети української медичної системи у євроінтеграційному процесі.

«Євроінтеграція України вже давно вийшла за межі виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Наразі у фокусі нашої уваги – імплементація усього законодавства Європейського Союзу. Тож європейський курс України, зокрема і у сфері охорони здоров’я, є незмінним. Ми впевнено рухаємось у цьому напрямку. Саме тому, крок за кроком, робимо все можливе, аби система охорони здоров’я України відповідала європейським стандартам», – сказала Марина Слободніченко.

Євроінтеграційний вектор охоплює всі сфери в охороні здоровʼя, які умовно можна розділити на 4 ключові блоки: громадське здоров’я, фармацевтичне регулювання, медичні послуги й медична освіта, – і кожна з них наскрізно пронизана питаннями цифровізації.

Серед пріоритетів на 2024-2025 роки, на які в тому числі звертає увагу Європейська комісія, є:

стратегія боротьби з антимікробною резистентністю;

план реагування на РХБЯ загрози;

стратегія боротьби з раком;

продовження імплементації Директиви ЄС про транскордонну охорону здоров’я та приєднання наших медичних закладів до European Reference Networks (ERN);

продовження розвитку цифрових технологій в охороні здоров’я та інтеграція з реєстрами ЄС.

Ще одним важливим питанням для обговорення в стінах Європарламенту була реформа фармацевтичної галузі та створення нового регуляторного органу, який буде покривати всі сфери регулювання у фармацевтичному секторі. Йдеться про реєстрацію ліків, експертизу досьє на ліки, допуск на ринок і контроль якості, безпеку та ефективності лікарських засобів.

Також під час зустрічі говорили про локалізацію фармацевтичного виробництва в Україні, про окреме рішення для України щодо доступу до електронних баз і реєстрів ЄС, взаємне визнання GMP сертифікатів.

Заступник Міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Марина Слободніченко висловила слова подяки пану Адаму Жарубасу, голові Підкомітету з громадського здоровʼя Європарламенту, за запрошення української делегації до Брюсселю.

Вона наголосила, що попри тривалу і повномасштабну війну, розв’язану росією, українська медична система не лише вистояла, а й може презентувати результати роботи за цей час. Завдяки потужній підтримці та допомозі міжнародної спільноти українська медична галузь наполегливо рухається вперед.