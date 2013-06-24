Українська медична система продовжує модернізуватися відповідно до європейських стандартів. Це зазначила заступник Міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Марина Слободніченко під час зустрічі української делегації з депутатами Підкомітету з охорони здоров’я Європейського парламенту SANT. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Уперше в історії Європарламенту зустріч організовано як відкрите засідання з залученням українських депутатів та урядовців зі сфери охорони здоровʼя.
Українську делегацію очолив Михайло Радуцький, голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації. Також серед учасників були народні депутати України Ольга Стефанішина, Олесь Довгий, Валерій Дубель та Яна Зінкевич.
Під час зустрічі заступник Міністра виступила зі словами подяки Підкомітету з охорони здоровʼя Європейського парламенту – SANT за непохитну підтримку та окреслила основні пріоритети української медичної системи у євроінтеграційному процесі.
«Євроінтеграція України вже давно вийшла за межі виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Наразі у фокусі нашої уваги – імплементація усього законодавства Європейського Союзу. Тож європейський курс України, зокрема і у сфері охорони здоров’я, є незмінним. Ми впевнено рухаємось у цьому напрямку. Саме тому, крок за кроком, робимо все можливе, аби система охорони здоров’я України відповідала європейським стандартам», – сказала Марина Слободніченко.
Євроінтеграційний вектор охоплює всі сфери в охороні здоровʼя, які умовно можна розділити на 4 ключові блоки: громадське здоров’я, фармацевтичне регулювання, медичні послуги й медична освіта, – і кожна з них наскрізно пронизана питаннями цифровізації.
Серед пріоритетів на 2024-2025 роки, на які в тому числі звертає увагу Європейська комісія, є:
- стратегія боротьби з антимікробною резистентністю;
- план реагування на РХБЯ загрози;
- стратегія боротьби з раком;
- продовження імплементації Директиви ЄС про транскордонну охорону здоров’я та приєднання наших медичних закладів до European Reference Networks (ERN);
- продовження розвитку цифрових технологій в охороні здоров’я та інтеграція з реєстрами ЄС.
Ще одним важливим питанням для обговорення в стінах Європарламенту була реформа фармацевтичної галузі та створення нового регуляторного органу, який буде покривати всі сфери регулювання у фармацевтичному секторі. Йдеться про реєстрацію ліків, експертизу досьє на ліки, допуск на ринок і контроль якості, безпеку та ефективності лікарських засобів.
Також під час зустрічі говорили про локалізацію фармацевтичного виробництва в Україні, про окреме рішення для України щодо доступу до електронних баз і реєстрів ЄС, взаємне визнання GMP сертифікатів.
Заступник Міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Марина Слободніченко висловила слова подяки пану Адаму Жарубасу, голові Підкомітету з громадського здоровʼя Європарламенту, за запрошення української делегації до Брюсселю.
Вона наголосила, що попри тривалу і повномасштабну війну, розв’язану росією, українська медична система не лише вистояла, а й може презентувати результати роботи за цей час. Завдяки потужній підтримці та допомозі міжнародної спільноти українська медична галузь наполегливо рухається вперед.