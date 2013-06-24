2 квітня т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв взяв участь в зустрічі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця з керівниками закладів вищої освіти. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Серед учасників обговорення: керівники закладів вищої освіти, представники Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства культури та інформаційної політики України, працівники Секретаріату Уповноваженого.

Наразі в Україні система мистецької освіти складається з понад 1250 муніципальних мистецьких шкіл, 6 державних мистецьких ліцеїв, 45 муніципальних та 14 державних мистецьких коледжів, академій та університетів, які готують професійних музикантів, художників, артистів театру, балету, кіно, режисерів, менеджерів культури тощо.

Від часу початку реформи освіти в Україні з 2014 року багато досягнуто в нормативному регулюванні сфери мистецької освіти. Норми про спеціалізовану мистецьку освіту інтегровані до загального освітнього законодавства й дозволяють цілеспрямовано розвивати цю освіту та заклади, які її надають.

«Ми можемо констатувати, що в Україні сформована стала система спеціалізованої мистецької освіти. Ті законодавчі зміни, які були прийняті, дозволили зафіксувати мистецьку освіту у відповідних нормативних актах. Там же були визначені чіткі форми роботи на всіх ланках. Сьогодні ми маємо досить розгалужену систему мистецької освіти. Вона особлива тим, що ті, хто прагнуть стати справжніми митцями, присвятити цьому життя, йдуть в мистецтво з раннього віку, – сказав т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, – Попри все ми стараємось виконувати ті завдання, які ставили собі на початку 2014 року».

Він також розповів, що через агресію рф перед мистецькою освітою постали нові виклики.

Так, протягом останніх двох років в Україні повністю зруйновані 48 мистецьких шкіл та 2 мистецькі коледжі (в Бахмуті й Маріуполі). 72 мистецькі школи і один державний музичний ліцей пошкоджені. Також пошкоджені та частково зруйновані заклади вищої освіти, що належать до сфери управління МКІП, а саме: Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, Харківська державна академія культури, Харківська державна академія дизайну і мистецтв. 25 березня 2024 року зазнала значних руйнувань Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Роботу втратили понад 3,5 тисячі викладачів мистецтва. Не змогли продовжити навчатися мистецтву 44,5 тисячі дітей та молоді. 113 мистецьких шкіл та 6 мистецьких коледжів знаходяться в тимчасовій окупації. Крім того, багато викладачів, учнів та студентів змушені були виїхати з України. Ті, хто залишився в Україні щоденно перебувають під загрозою терористичних атак росіян. Обговорення проблемних питань у сфері освіти відбулось задля оперативного реагування органів влади на виклики, що виникають в умовах воєнного стану. Це безпека учасників освітнього процесу, створення належних умов для доступу до якісної освіти. Адже саме система освіти стала однією з найбільш уразливих галузей під час війни.