Українське та чеське міністерства аграрної політики домовились про створення платформи для галузевої співпраці. На цьому наголосив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик під час двохсторонньої зустрічі з Міністром сільського господарства Чеської Республіки Мареком Виборним у Празі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За результатами зустрічі, сторони домовилися про:

надання Чеською Республікою консультативної та експортної допомоги українському аграрному сектору на шляху до євроінтеграції;

започаткування спільного проекту у сфері аквакультури;

оперативне вирішення проблемних питань, які виникають під час двосторонньої торгівлі, зокрема у сфері ветеринарного контролю.

Також сторони обговорили започаткування платформи для співпраці міжгалузевих асоціацій аби компанії, які зацікавленні у співпраці з Україною мали прозорий зв'язок з українським бізнесом, що у майбутній перспективі позитивно вплине на відбудову нашої держави.

«Чеська Республіка має неоціненний досвід на шляху до євроінтеграції, який наразі потрібен Україні. Тому, хотілось би подякувати Уряду Чехії, зокрема, Міністру сільського господарства Чеської Республіки Мареку Виборному, чеському народу за підтримку та готовність до співпраці. Зі свого боку Україна максимально сприятиме чеському бізнесу, активізації розбудови міждержавної логістики і двосторонньої торгівлі», − резюмував Денис Башлик.