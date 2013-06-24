Питання розмінування, розслідування воєнних злочинів, а також відкриття нових торговельних маршрутів для експорту українського збіжжя обговорили під час двосторонньої зустрічі на саміті ініціативи «Трьох морів» у Бухаресті перший віцепрем’єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко і прем’єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович.

Сторони порушували питання прискорення локалізації виробництва техніки для розмінування, щоб швидше розпочати її випуск на потужностях вітчизняних підприємств. Також обговорили підготовку до конференції з розмінування, яка відбудеться в Загребі у жовтні цього року.

«Одне з найважливіших завдань для України на найближчий час — розмінування територій і повернення у використання потенційно забруднених земель. Від швидкості цього процесу залежать повоєнне відновлення і подальший розвиток національної економіки», — наголосила Юлія Свириденко.

Андрей Пленкович запропонував допомогу Україні в розслідуванні воєнних злочинів, адже Хорватія має неабиякий досвід у цьому. Ідеться про обмін досвідом і експертизою Хорватії зі створення інститутів спеціальних прокурорів та спеціальної поліції, які проводять розслідування скоєних під час війни злочинів.

На зустрічі обговорювали питання двосторонньої торгівлі й експорту українського збіжжя через хорватські порти. Адже росія продовжує завдавати ракетних ударів по зерновій інфраструктурі на Чорноморському узбережжі, що істотно обмежує можливості вітчизняного експорту зернових.

«Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти. Дякуємо за таку можливість. Цей торговельний шлях хоч і нішевий, але вже популярний. Вважаємо, що цей логістичний маршрут буде відігравати важливу роль у двосторонній торгівлі між нашими країнами і після війни», — підсумувала Юлія Свириденко.