Питання розмінування, розслідування воєнних злочинів, а також відкриття нових торговельних маршрутів для експорту українського збіжжя обговорили під час двосторонньої зустрічі на саміті Ініціативи трьох морів в Бухаресті Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко і Прем’єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович, передає Урядовий портал.

Сторони піднімали питання прискорення локалізації виробництва техніки для розмінування, щоб скоріше розпочати її випуск на потужностях вітчизняних підприємств. Також обговорили підготовку до конференції з розмінування, яка відбудеться в Загребі цього жовтня. Ця важлива подія має сприяти координації зусиль міжнародних партнерів, які спрямовані на розмінування нашої країни.

«Одним із найважливіших завдань для України на найближчий час є розмінування територій й повернення у використання потенційно забруднених земель. Від швидкості цього процесу залежать, як повоєнне відновлення, так і подальший розвиток національної економіки. Тому ми вдячні всім партнерам, які допомагають Україні у вирішенні цього питання», - наголосила Юлія Свириденко.

В свою чергу Андрей Пленкович запропонував допомогу Україні у розслідуванні воєнних злочинів, адже Хорватія має неабиякий досвід в цьому. Мова йде про обмін досвідом і експертизою Хорватії зі створення інститутів спеціальних прокурорів та спеціальної поліції, які проводять розслідування скоєних під час війни злочинів.

Також під час зустрічі обговорювалися питання двосторонньої торгівлі і експорту українського збіжжя через хорватські порти. Адже росія продовжує наносити ракетні удари по зерновій інфраструктурі на чорноморському узбережжі, що суттєво обмежує можливості вітчизняного експорту зернових.

«Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти. Дякуємо за таку можливість. Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю. Ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору. Ми вважаємо, що цей логістичний маршрут буде відігравати важливу роль у двосторонній торгівлі між нашими країнами і після війни», - підсумувала Юлія Свириденко.

Крім того, сторони обговорили важливість спільного вирішення питання експортних обмежень для українського експорту.