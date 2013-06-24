В Україні вже намолочено 67,3 млн тонн нового врожаю, який зібраний на площі 17,7 млн га. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Загалом зібрано 42,8 млн тонн зернових, 18 млн тонн олійних та майже 6,5 млн тонн цукрових буряків. Зокрема:
- пшениці – обмолочено 4,9 млн га (або 100 %), намолочено 22,3 млн тонн;
- ячменю – обмолочено 1,4 млн га (або 100 %), намолочено 5,5 млн тонн;;
- гороху – обмолочено 212,2 тис. га (або 100 %), намолочено 465,3 тис. тонн;
- кукурудзи – обмолочено 2,4 млн га (або 59 %), намолочено 13,2 млн тонн;
- проса – обмолочено 84,4 тис. га (або 91 %), намолочено 158,9 тис. тонн;
- гречки – обмолочено 86,3 тис. га (або 97 %), намолочено 124,8 тис. тонн;
- соняшнику – обмолочено 4,5 млн га (або 91%), намолочено 9,3 млн тонн насіння;
- сої – обмолочено 2,3 млн га (або 88%), намолочено 5,2 млн тонн насіння;
- ріпаку – обмолочено 1,3 млн га (або 100%), намолочено 3,5 млн тонн насіння.
По валовому збору зернових лідирують сільгосптоваровиробники Одещини – 4,3 млн тонн, Полтавщини – 3,8 млн тонн та Вінниччини – 3 млн тонн. По урожайності зернових попереду аграрії Хмельниччини з показником 67,7 ц/га, Буковини – 64,5 ц/га, Черкащини – 61,0 ц/га, Івано-Франківщини – 60,3 ц/га та Чернігівщини – 60,0 ц/га.
Аграрії 14 областей збирають цукрові буряки.