Ця новітня техніка вже дуже добре зарекомендувала себе на полі бою. Понад те, за точністю та маневреністю чогось схожого серед мінометів нині годі шукати. Про переваги й технічні характеристики, а також бойові виїзди і завдання Rak розповіли командири екіпажів цих мінометів.

Зустрічаємося із хлопцями на замаскованих позиціях під час бойового чергування. Міномети загнані в капоніри, накриті сіткою і зливаються з гущавиною лісу, але готові у будь-який момент виїхати на виконання бойового завдання.