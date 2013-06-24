В Україні вже намолочено майже 63,7 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур, який зібраний на площі 18,1 млн га. Загалом зібрано 45,1 млн тонн зернових та 18,6 млн тонн олійних. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема:

пшениці – обмолочено 4,9 млн га (або 100 %), намолочено 22,3 млн тонн;

ячменю – обмолочено 1,4 млн га (або 100 %), намолочено 5,5 млн тонн;

гороху – обмолочено 212,2 тис. га (або 100 %), намолочено 465,3 тис. тонн;

кукурудзи – обмолочено 2,7 млн га (або 67 %), намолочено 15,4 млн тонн;

проса – обмолочено 85,1 тис. га (або 92 %), намолочено 159,5 тис. тонн;

гречки – обмолочено 87,5 тис. га (або 98 %), намолочено 126,9 тис. тонн;

соняшнику – обмолочено 4,6 млн га (або 94%), намолочено 9,5 млн тонн насіння;

сої – обмолочено 2,5 млн га (або 93%), намолочено 5,6 млн тонн насіння;

ріпаку – обмолочено 1,3 млн га (або 100%), намолочено 3,5 млн тонн насіння.

Аграрії 15 областей проводять збирання цукрових буряків. Цукрові буряки викопані на площі 170,6 тис. га (або 66%), зібрано 8,3 млн тонн солодких коренів.

По валовому збору зернових лідирують сільгосптоваровиробники Одещини – 4,4 млн тонн, Полтавщини – 4 млн тонн та Вінниччини – 3,3 млн тонн. По урожайності попереду аграрії Хмельниччини з показником 68,3 ц/га, Буковини – 64,9 ц/га та Чернігівщини – 63,5 ц/га.