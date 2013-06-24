Станом на 13 березня 2025 року аграрії 15 областей України засіяли 83 тис. га ярих зернових та зернобобових культур. Весняна сівба стрімко набирає обертів: якщо 6 березня агровиробники працювали лише у двох південних областях (Миколаївській та Одеській), то вже за тиждень до них приєдналося ще 13 регіонів країни. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Наразі найбільша площа посівів припадає на ячмінь — 45,2 тис. га. Також розпочата сівба ярої пшениці (12,9 тис. га), гороху (17,8 тис. га) та вівса (7,2 тис. га).

Регіони-лідери за темпами сівби:

Тернопільська область: 15,2 тис. га (пшениця — 1,8 тис. га, ячмінь — 12,5 тис. га, горох — 0,9 тис. га).

Волинська область: 11 тис. га (пшениця — 5,5 тис. га, ячмінь — 3 тис. га, овес — 2,5 тис. га).

Рівненська область: 10,84 тис. га (пшениця — 0,35 тис. га, ячмінь — 7,1 тис. га, горох — 0,45 тис. га, овес — 2,92 тис. га).

Вінницька область: 10,1 тис. га (пшениця — 2,9 тис. га, ячмінь — 3,6 тис. га, горох — 3,1 тис. га, овес — 0,5 тис. га).

Миколаївська область: 10 тис. га (ячмінь — 4,5 тис. га, горох — 5,5 тис. га).

Загалом на 2025 рік заплановано засіяти понад 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року. Головною особливістю нового сезону стане прогнозне збільшення площ під ярою пшеницею на 28%, до 222,8 тис. га. Такі зміни в структурі посівів відповідають стабільному попиту на пшеницю з боку переробних підприємств та експортерів.