Українські аграрії вже засіяли понад 6 млн га озимих культур. Зокрема, озимих зернових засіяно майже 5 млн га (96%), озимого ріпаку - понад 1,08 млн га. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Зокрема:
- озимої пшениці – 4,4 млн га (97 %);
- озимого ячменю – 577,8 тис. га (90 %);
- озимого жита – 68,1 тис. га (97 %);
- озимого ріпаку – 1,08 млн га (96%).
Серед лідерів за обсягами сівби озимих на зерно попереду аграрії Одеської області- 710 тис. га, Дніпропетровської області - 528 тис. га та Миколаївської області- 503,1 тис. га.
Аграрії 14 областей завершили сівбу озимих зернових. Сільгоспвиробники 12 областей закінчили сівбу озимого ріпаку.