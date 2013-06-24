Українські аграрії вже засіяли 5,98 млн га озимих культур. Озимі зернові сіють у всіх областях, загалом засіяно вже майже 4,9 млн га (95%). Озимого ріпаку посіяно понад 1 млн га. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Зокрема:
- озимої пшениці – 4,3 млн га (96%);
- озимого ячменю – 543,6 тис. га (85%);
- озимого жита – 67,9 тис. га (96%);
- озимого ріпаку – 1,07 млн га (96%).
Аграрії Вінницької, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської та Чернігівської областей завершили сівбу озимих зернових. Аграрії 12 областей завершили сівбу озимого ріпаку.
Серед лідерів за обсягами сівби озимих на зерно попереду аграрії Миколаївської області - 503,1 тис. га (100,5%), Запорізької області - 100,8 тис. га (99,9%), та Хмельницької області - 238,8 тис. га (99,5%).