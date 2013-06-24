Розширення державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» на відновлення енергетичних спроможностей, яке нещодавно ухвалив Уряд, вже почало діяти й приносити перші результати. Sense Bank видав перший кредит на придбання та встановлення українським виробником сонячної електростанції, потужністю 1 МВт. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Підприємці залучають кошти на розвиток альтернативних джерел енергії та газової електрогенерації. В умовах дефіциту електроенергії через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури з боку рф — це один із способів швидко відбудувати зруйноване та підвищити власну енергонезалежність. На початку липня ми розширили програму “Доступні кредити 5-7-9” також на можливість придбати енергетичне обладнання. І зараз вже маємо приклад, що програма працює, бізнес звертається у банки. Крім того, 20 липня також запрацюють програми безвідсоткового кредитування для громадян і розширення програми “Доступні кредити 5-7-9” стане доступним для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів», – повідомила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

В рамках розширення “Доступні кредити 5-7-9” для бізнесу на відновлення енергетичних спроможностей Sense Bank видав кредит компанії, яка займається виробництвом, а також продажем металевих конструкцій. За ці кошти виробник побудує у Чернівецькій області сонячну електростанцію потужністю 1 МВт мегават. Для прикладу – цієї електроенергії достатньо, щоб забезпечити електроенергією приблизно 360 квартир. Річна генерація станції складатиме 1150 МВт годин електроенергії. Загальна сума кредиту становить 14,2 мільйона гривень. Строк погашення – п’ять років.

«Розвиток альтернативних джерел електроенергії, у сучасних умовах, є надзвичайно важливим напрямом діяльності для всієї України. Суспільство потребує кредитних рішень для подолання енергетичної кризи і такі рішення є та вже працюють. Розширення державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», а також запуск інших кредитних продуктів від банківського сектору, дозволяє всім верствам населення долучитись до розбудови сильної та незалежної енергосистеми. Наша команда буде розвивати цей напрям кредитування для наших клієнтів як один з найпріоритетніших», – підкреслив Голова правління Sense Bank Олексій Ступак.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України розширивможливості державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». З 20 липня її коштом Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) зможуть купувати та улаштовувати генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел, а також установки зберігання електричної енергії та допоміжне обладнання. Умови кредитування наступні - сума кредиту до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних. Програма працюватиме у комбінації із програмою “ГрінДІМ”. ОСББ та ЖБК в рамках цієї програми зможуть отримати до 70% вартості проекту після його облаштування.

Для того, щоб скористатись державною програмою пільгового кредитування “Доступні кредити 5-7-9” керівництво ОСББ чи ЖБК має подати заявку до одного із 46 банків, які співпрацюють з державою за програмою “Доступні кредити 5-7-9” та надати пакет необхідних документів, встановлених банком.

Для домогосподарств, Уряд запровадив кредитування під 0% для закупівлі обладнання і встановлення у власних домогосподарствах генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел. Держава повністю компенсує відсоткову ставку за такими кредитами впродовж 10 років. Сума кредиту може складати до 480 тисяч гривень на придбання та встановлення гібридної системи електропостачання.