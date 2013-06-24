В перший день фактичної роботи державної програми безвідсоткового кредитування фізичних осіб — власників домогосподарств на придбання енергетичного обладнання, українські банки вже видали перші пільгові кредити для громадян. Про це повідомили у фінустановах, які у співпраці з Урядом реалізують ці програми. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

"У спілкуванні з банками ми бачимо активне зацікавлення програмою безвідсоткового кредитування. Це означає, що українці можуть купити і встановити у власних домогосподарствах сонячні панелі з системами накопичення енергії чи вітрові установки за кредитні кошти. При цьому процентна ставка буде на рівні 0%, адже покриття відсотків повністю бере на себе держава. Уряд робить все можливе задля того, щоб відновити енергогенеруючі потужності, які було зруйновано масованими ракетними обстрілами рф. Водночас розвиток альтернативних джерел генерації енергії зі сторони населення — це також важливий вклад у нашому енергетичну безпеку”, — наголосила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

В Ощадбанку перший пільговий кредит на 250 тисяч грн видали мешканцю Ніжина (Чернігівської області). Місто останнім часом потерпає від перебоїв з постачанням електроенергії через обстріл об’єкта енергетичної інфраструктури.

"Ощадбанк пропонує кредити на енергонезалежність для всіх груп клієнтів: приватних осіб, мікро-, та середнього бізнесу, а також великих корпорацій. Дякую колегам, які оперативно організували видачу першого кредиту в рамках державної програми для придбання систем альтернативної енергогенерації для приватних будинків під 0%. Також у банку існує власна пільгова програма, за допомогою якої можна придбати зарядні станції, комплекти енергонезалежності (живлення), теплові котли тощо. Певний, що спільно з державою, українська банківська система допоможе багатьом українцям та бізнесу гідно дати раду викликам, що були спричинені ворожими обстрілами енергетичної інфраструктури країни", - зазначив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Також “ГЛОБУС БАНК” видав перший кредит на придбання сонячної станції потужністю 5,6 кВт пенсіонерці із Вінниці. Вона отримала 315 тис. грн під 0% з терміном погашення 10 років. Сонячну станцію та обладнання для накопичення енергії встановлять в її приватному будинку.

“Наш банк пропонує позичальникам кредити без початкового внеску та без обмежень щодо віку позичальника. Отже, ми робимо програму максимально доступною для всіх верств населення. Ми очікуємо на позитивний ефект від цієї програми: адже спільний продукт держави та банку допоможе громадянам подолати можливі енергетичні складнощі вже зараз”, — наголосив голова правління ГЛОБУС БАНКУ Сергій Мамедов.

Нагадаємо, що з 20 липня в Україні запрацювала урядова програма пільгового кредитування для приватних домогосподарств. Власники будинків можуть отримати фінансування під 0% для закупівлі обладнання і встановлення у власних домогосподарствах сонячних панелей з системами накопичення енергії та вітрових установок. Постанова Уряду передбачає, що держава повністю компенсуватиме відсоткову ставку за такими кредитами впродовж 10 років. Сума кредиту може складати до 480 тисяч гривень на придбання та встановлення гібридної системи електропостачання.

Кредитні продукти для громадян вже доступні у таких банках як: АТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "ОЩАДБАНК", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "СЕНС БАНК", АТ "КБ "ГЛОБУС”.

Водночас банки можуть корегувати умови програми. Наприклад, ПриватБанк кредитує приватних осіб за цією програмою строком в 5 років. Умови кредиту від кожного банку доступні на їхніх сайтах.

Також з 20 липня з’явилась можливість для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) скористатись програмою державної підтримки "Доступні кредити 5-7-9%". Відтепер в рамках програми можна купувати та встановити генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел, а також установки зберігання електричної енергії та допоміжне обладнання. Умови кредитування наступні — сума кредиту до 5 млн грн терміном до 5 років. Програма працюватиме у комбінації із програмою “ГрінДІМ”, ОСББ та ЖБК. В рамках цієї програми учасники зможуть отримати до 70% вартості обладнання після його встановлення.

Кредитні продукти для ОСББ та ЖБК доступні у таких банках, як: АТ "КБ "ГЛОБУС", АТ "СКАЙ БАНК", АТ "ОЩАДБАНК", ПАТ "БАНК ВОСТОК", АТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "СЕНС БАНК", АБ "УКРГАЗБАНК" .

Фонд розвитку підприємництва вже зараз розпочав роботу над залученням коштів міжнародної допомоги з метою забезпечення безперебійного фінансування зазначених програм, які забезпечують основу енергетичної незалежності не лише для домогосподарств, ОСББ та ЖБК, а й країни в цілому.