У понеділок, 2 вересня 2024 року, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина провела зустріч з Послом Великої Британії в Україні Мартіном Гаррісом для обговорення нагальних питань та пріоритетних напрямків партнерської допомоги. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час зустрічі Посол Мартін Гарріс поінформував Віце-прем’єр-міністра про запуск нової програми – Британського Євроатлантичного Мовного Тренінгу, розробленого у відповідь на українську ініціативу Future Perfect.

На основі рішення Уряду Великої Британії фінансувати навчання англійської мови для українців, програма надаватиме підтримку українським держслужбовцям у вдосконаленні їхніх навичок володіння англійською мовою.

«Україна має сильну команду фахівців, залучених до процесів європейської та євроатлантичної інтеграції. Для нас дуже важливо, щоб ці професіонали могли чітко доносити нашу позицію до партнерів. Я вдячна Великій Британії за підтримку України на цьому шляху та за швидке реагування на моє звернення», – заявила Ольга Стефанішина, коментуючи запуск програми.

«Я радий, що навчання та досвід Великої Британії допоможуть українським державним службовцям розвинути свої навички володіння англійською мовою, що є життєво важливим для євроатлантичної інтеграції України. Наша спільна робота є ще одним прикладом процвітання зв'язків між Великою Британією та Україною, оскільки ми будуємо партнерство, яке принесе користь народам обох наших країн на довгі роки», – прокоментував Посол Гарріс.

Програма, яку реалізує Британська Рада, триватиме 3 роки та фінансуватиметься Урядом Великої Британії в розмірі 3 млн фунтів стерлінгів. Вона буде зосереджена на підготовці державних службовців, які працюють у сферах, пов'язаних з євроатлантичною інтеграцією України, і буде навчати 1400 людей щороку, поєднуючи індивідуальне навчання, заняття у малих групах, воркшопи та онлайн-курси.

«Ми раді підтримати Уряд України в його амбіціях щодо розвитку англійської мови. Наша команда готова забезпечити першокласне навчання та тренінги, і ми з нетерпінням чекаємо на активний відгук з боку нових студентів на державній службі», – наголосив Директор Британської Ради в Україні Колм МакГіверн.

Усі міністерства матимуть можливість номінувати кандидатів на участь у програмі з вивчення англійської мови. Остаточний відбір студентів буде здійснюватися на основі їхньої участі у діяльності за напрямом євроатлантичної інтеграції. Фінальна група студентів буде затверджена Наглядовою радою програми, до складу якої увійдуть представники Посольства Великої Британії в Україні, Британської Ради та Уряду України. Крім того, частина програми буде зосереджена на сталості вивчення англійської мови на українській державній службі, а також на оцінці того, як можна посилити її після завершення британської програми.

Віце-прем’єр-міністр озвучила відповідний запит про запуск спеціальної програми з англійської мови для сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції на початку 2024 року.