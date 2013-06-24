Українські фармацевтичні виробники надали Міністерству охорони здоров’я України пропозиції щодо лікарських засобів власного виробництва, ціни на які вони готові знизити найближчим часом. Серед них, знеболювальні препарати, сорбенти, антациди, людські імуноглобуліни, антибіотики, анестетики, протиепілептичні лікарські засоби, протикашлеві, жарознижувальні, ліки, що застосовуються для регуляції артеріального тиску, вітаміни та мікроелементи. Понад 70 позицій лікарських засобів з цього переліку входять до Національного переліку лікарських засобів, ще 35 рецептурні препарати, які можна купувати та використовувати лише при отриманні рецепта під час консультації в лікаря. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відпускні ціни виробники знижуватимуть, починаючи з березня 2025 року.

Це – результат зустрічі Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка з представниками українських виробників фармацевтичної продукції, яка відбулася минулого тижня у Міністерстві охорони здоров’я України. Учасники зустрічі обговорили реалізацію узгодженого покрокового плану задля подальшого зниження цін на лікарські засоби, які не входять до переліку топ 100. Зокрема, йшлося й про те, що виробники опрацюють та нададуть Міністерству перелік ліків власного виробництва, ціни на які невдовзі можуть бути знижені для кінцевого споживача.

Нагадаємо, 12 лютого за результатами засідання РНБО затверджено покроковий план заходів для зниження та стабілізації цін на ліки. Зокрема, Уряд вже запустив ряд регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції, а саме:

врегульовано націнки на усі лікарські засоби;

заборонено практику маркетингових платежів до того моменту, поки не буде запущено референтне ціноутворення на усі лікарські засоби, які реалізуються в країні та не встановлено чіткі правила цього процесу;

відновлені перевірки Держпродспоживслужбою в частині контролю за цінами в аптечних мережах.

Крім цього, нещодавно Верховна Рада України прийняла у другому читанні зміни до Закону України «Про лікарські засоби», положення якого передбачають запровадження обов’язкового реферування цін на всі лікарські засоби та створення Національного каталогу цін. Нині прийнятий закон передано на підпис Президенту України.