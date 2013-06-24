У квітні 2025 року розпочалася нова освітня програма «UK-Ukraine School Partnerships», яка об’єднує українські та британські школи в довготривалі партнерства навколо теми «Радощі читання». Її мета — сприяти міжкультурному діалогу, удосконаленню мовних і комунікаційних навичок, а також розвитку співпраці між учнями та вчителями обох країн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Програму «UK-Ukraine School Partnerships» реалізує Британська Рада в Україні в партнерстві з Міністерством науки і освіти України за фінансування Міністерства освіти Великої Британії. Вона є частиною Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією, яку підписали Президент України Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у січні 2025 року.

Нині партнерства розпочали перші 15 українських і 15 британських шкіл. Протягом 2025–2026 років у програмі візьмуть участь загалом 100 шкіл — по 50 з кожної країни. Друга і третя когорти партнерств розпочнуть роботу восени 2025 року.

«Міжнародні партнерства між школами — це важлива можливість для учнів і вчителів обмінюватися культурним досвідом, вдосконалювати мовні та комунікативні навички. Водночас такі ініціативи сприяють побудові сталих зв’язків між країнами на рівні шкільних спільнот. Ми вдячні британським колегам за підтримку і спільну роботу над програмою», — зазначив Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

«Сторічне партнерство між Великою Британією й Україною є надзвичайно важливим, адже воно будує мости між нашими країнами в різних сферах, зокрема в галузі освіти. Уже протягом перших 100 днів ми активно працюємо над реалізацією спільних проектів, і Програма UK-Ukraine School Partnerships є яскравим прикладом цього співробітництва. Ми сподіваємося налагодити партнерство між 100 школами з обох сторін для обміну досвідом, спільної роботи над навчальними проектами й розвитку професійних навичок освітян, що відкриє нові освітні можливості для обох країн», — коментує посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс.

Школи-партнерки працюватимуть над спільними навчальними проектами щонайменше протягом 4–6 місяців із можливістю подовження. Вони зможуть використовувати як напрацювання і ресурси, надані Британською Радою та Національним фондом грамотності Великої Британії, так і власні матеріали.

«Працювати зі школами — це задоволення, і для нас велика честь мати можливість об'єднувати школярів з обох наших країн, щоб ділитися знаннями, вчитися одне в одного та разом пізнавати “Радощі читання”. Я мав нагоду особисто побачити ці партнерства в дії, і на мою думку вони є потужним рушієм спільного майбутнього Великої Британії та України», — зазначає директор Британської Ради в Україні Колм МакГіверн.

Програма допоможе учням і вчителям обох країн краще пізнати інші культури, більше спілкуватися англійською та інтегрувати читання в освітній процес. Учителі матимуть змогу розвивати власні професійні навички та підвищувати кваліфікацію. Українські учні, які тимчасово перебувають у Великій Британії, зможуть зберегти зв’язок з рідною культурою та освітнім контекстом за допомогою участі у програмі.

Довідково

«UK-Ukraine School Partnerships» — нова програма Британської Ради, яка фінансується Міністерством освіти Великої Британії. Ця ініціатива є частиною Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією та реалізується в Україні у партнерстві з Міністерством освіти і науки України.