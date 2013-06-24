Українські медики попри складні умови та виклики повномасштабної війни можуть підвищувати свої професійні навички й знання за допомогою універсальної централізованої платформи для лікарів. Зазначимо, що платформа Medically створена університетською лікарнею Charité (Берлін) та підтримується програмою GIZ Hospital Partnerships Program за фінансування Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ця платформа спрямована на зміцнення медичної освіти в Україні та наближення її до європейських стандартів. Нині, через постійні атаки та обстріли рф, медична інфраструктура України стикається з надзвичайними труднощами, а медичні фахівці — перевантажені.

Для того, аби медики мали змогу навчатися та розвиватися, Medically презентує централізовану платформу, що пропонує високоякісні курси, доступні у будь-який час. Платформа має на меті підтримати українських медичних фахівців, створивши Medically як динамічний та важливий навчальний ресурс.

Платформа дає можливість спілкуватися, створювати групи та обмінюватися досвідом із різними медичними професіоналами. Також на платформі проводяться онлайн-заходи з навчання в режимі реального часу тощо.

Сертифіковані CME/CNE курси розраховані на лікарів, медсестер та керівництво лікарень.