З жовтня 2021 року цією послугою українці вже встигли скористатися понад 14,34 мільйона разів, що безумовно свідчить про її ефективність. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Адже це не лише відмова від застарілих паперових бланків, підписів та печаток, але й економія часу лікаря та пацієнта, мінімізація можливих помилок та корупційних ризиків видачі необґрунтованих документів. Ба більше – лікарю не треба вносити інформацію про пацієнта від руки, адже всі необхідні кроки компʼютеризовано.

Електронний лікарняний формується на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність, який лікар створює в електронній системі охорони здоровʼя.

Такий підхід дозволяє розмежувати медичний та соціальний процеси: лікар відповідає лише за лікування пацієнта, а соціальна сторона забезпечує оформлення та нарахування виплат у звʼязку з тимчасовою втратою працездатності.

Що не менш важливо – це суттєво спрощує життя пацієнтів, адже тепер не потрібно думати про численні кабінети, довідки та підписи, знов іти до лікаря, якщо лікарняний оформлений невірно, а після одужання ще й нести папірці до бухгалтерії роботодавця. Все, що потрібно зараз, – сконцентруватися на власному одужанні.

Нагадаємо алгоритм оформлення е-лікарняного: