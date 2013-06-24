Україна та Японія поглиблюватимуть співпрацю в таких секторах економіки, як відновлення інфраструктури та зелене будівництво, енергетика, агросектор та модернізація сільськогосподарської техніки, розвиток технологій безпілотників, фінансування будівництва доступного житла, переробка сміття, співпраця в секторі охорони здоровʼя, реабілітація та протезування поранених. Напередодні Міжнародної конференції з відновлення України URC-2024 у Берліні відбувся японсько-український круглий стіл за участю державних та приватних структур, після чого було підписано 23 меморандуми про співробітництво між українськими і японськими організаціями. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Проєкти матимуть право на технічну допомогу, яку Японія надасть Україні через Організацію Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) на суму 188 мільйонів євро. Загалом, завдяки UNIDO, на першому етапі планується реалізація близько 30-40 конкретних проєктів із передачі японських технологій українським компаніям. На ці цілі будуть виділятись гранти у сумі до 10 млн дол. на проєкт. Український Уряд та UNIDO минулого тижня вже оголосили конкурс пропозицій для японських компаній.

«Співпраця України та Японії системно поглиблюється. В лютому цього року на конференції в Токіо було підписано 56 угод. По кожній із них ми маємо конкретні зрушення. Сьогодні ж укладаємо ще понад два десятки меморандумів про співробітництво. Всі вони повинні втілитися у конкретні проєкти на місцях – і ми як Уряд готові надати всю необхідну підтримку для їхньої реалізації.

Особливо дякую за грант на 100 протезів через ліцензування їхнього виробництва в Україні. Не менш важливим є спільне вивчення можливостей будівництва в Україні нової педіатричної лікарні», – наголосила Перша віцепрем’єр-міністерка - Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Також вона відзначила ініціативу щодо можливого постачання тракторів для середніх і малих фермерів, а також Меморандум про взаєморозуміння щодо використання супутникових знімків для аналізу ґрунту та планування засіву сільськогосподарських угідь.

«Також хочу відзначити важливість меморандумів щодо фінансування та будівництва доступного житла та можливе посилення нашої іпотечної програми». Адже доступне житло може бути одним із стимулів для повернення додому українців, які перебувають за кордоном» - зазначила Юлія Свириденко.

Підписані угоди передбачають співпрацю з японським бізнесом для відновлення України за енергоефективними та екологічними технологіями. Японська сторона планує впроваджувати новітні технології в Україні, проводити навчання та розвивати потенціал українських спеціалістів, проводити аналітику та обмінюватись даними з українським бізнесом. Один із таких прикладів - це угода між японськими компаніями з українськими виробниками безпілотних технологій та робототехніки, такі як Ailand Systems Ltd та DRONE.UA для застосування технологій у сфері гуманітарного розмінування.

«Сектори сільського господарства, енергетики, зеленої металургії, кібербезпеки та будівництва становлять основу для структурування потенційних інвестиційних проєктів із Японією. Саме у них ми бачимо активне зацікавлення японського бізнесу. Ми сподіваємось, що провідні японські автовиробники поділяться своїм інженерним досвідом з українськими підприємствами. Інвестування в Україну означає інвестування у майбутнього члена Європейського Союзу. Спільні підприємства, прямі інвестиції, технологічні трансфери та стратегічні альянси стимулюватимуть інновації та економічне зростання для обох країн», – додала Юлія Свириденко.

За її словами, Японське експортно-кредитне агентство NEXI надаватиме страхування для японських компаній, які долучаються до проєктів відбудови України. Японське агентство міжнародного розвитку JICA продовжить підтримувати інвестиційні проєкти та надавати гранти в рамках програм для малого та середнього бізнесу для відновлення української економіки.

Також Юлія Свириденко подякувала за підтримку JBIC (Japan Bank of International Cooperation) за надання допомоги Україні, зокрема, за співпрацю з країнами G7 та міжнародними інституціями у створенні Платформи співінвестування EBRD-G7 DFI-EDFI для України.

Іще однією новиною з Берліну стало те, що Японська організація зовнішньої торгівлі (JETRO) ухвалила рішення відкрити свій офіс у Києві.