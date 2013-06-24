Досягнення виноробної галузі України у 2022 році, повернення до Міжнародної організації виноградарства та виноробства (МОВВ), плани на 2023 рік та перспективи галузі обговорили на прес-конференції за участю заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Маркіяна Дмитрасевича. У заході також взяли участь голова громадського об'єднання «Укрсадвинпром» Володимир Печко, інвестори, представники асоціацій та виробники. Про це повідомляє Урядовий портал.

Одним із важливих досягнень галузі торік стало відновлення членства України у Міжнародній організації виноградарства та виноробства (МОВВ). А сьогодні Мінагрополітики отримало офіційний прапор члена організації.

За словами заступника Міністра поновлення членства відкриє доступ українським виноробам до міжнародних баз та сучасних світових технологій, надасть можливість створювати конкурентний вітчизняний продукт та відкриє нові ринки.

«Це важливо для України в контексті євроінтеграції, в контексті того, що Україні потрібно буде визнавати світові та підвищувати свої внутрішні стандарти, відповідно до стандартів ЄС. У тому числі це стосується географічних зазначень та інших юридичних аспектів», - зазначив Маркіян Дмитрасевич.

Заступник Міністра також підкреслив, що галузь суттєво постраждала через війну, частина підприємств припинили свою роботу, деякі опинилися на тимчасово окупованих територіях. Відновлення потребує значних ресурсів, часу та сучасного регулювання. Мінагрополітики підготувало законопроект про виноград та продукти виноградарства, який відповідає вимогам законодавства ЄС. Також у 2023 році продовжує діяти урядова грантова програма, яка включає також і можливість отримання грантів для закладання виноградників.

Довідково

МОВВ є міжурядовою організацією науково-технічного характеру, який стосується виноградної лози, вина, винних напоїв, столового винограду, родзинок та інших продуктів на основі винограду. Цілями та завданнями МОВВ є захист інтересів виноробної галузі та створення сприятливих ринкових умов, гармонізації та відповідності методів аналізу, боротьби з шахрайством та недобросовісною конкуренцією на ринку. Україна стала 49-ю державою-учасницею МОВВ.

На період воєнного стану МООВ зробила виключення для України, звільнивши від сплати членських внесків.