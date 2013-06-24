Українські виробники продуктів харчування отримали генератори від ФАО та Німеччини. Загалом ФАО надасть українським підприємцям 245 генераторів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України та за фінансової підтримки Федерального міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини розподілила 17 генераторів потужністю від 27 до 88 кВт серед виробників та переробників продуктів харчування із Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Харківської областей.

Загалом ФАО отримала 395 заявок із дев’яти прифронтових областей України від виробників та переробників продуктів харчування, що мають потребу в додатковому джерелі електроенергії.

«Ми вдячні нашим іноземним партнерам за вчасно надану підтримку, що допоможе нашим агропродовольчим системам працювати безперебійно. Дуже важливо, аби у час, коли енергетичний сектор країни страждає від постійних обстрілів та пошкоджень інфраструктури, виробники та переробники продуктів харчування мали змогу стабільно працювати, особливо на деокупованих територіях», – зауважив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

У межах ширшої ініціативи ФАО, Мінагрополітики та уряду Німеччини, планується надати 245 генераторів потужністю до 440 кВт малим і середнім підприємствам із Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Своїх власників вже знайшли 114 генераторів, та ще 131 генератор планується роздати у найближчі тижні. Зокрема, їх отримають підприємства, що працюють у галузі тваринництва, переробки та виробництва базових продуктів харчування: хліба, м’яса, молока.

«Виробництво продуктів харчування – це безперервний процес. Тут неможливі паузи чи перерви, оскільки це вплине на якість продовольства. Надаючи фермерам та переробникам продукції надійні джерела енергії, ми не тільки забезпечуємо безперервне виробництво продуктів харчування, а й підтримуємо продовольчу безпеку місцевого населення. Навіть під час відключень кожен може споживати свіжу, корисну та якісну продукцію», – пояснив фахівець ФАО в Україні з питань надання грошової та ваучерної допомоги Мауро Мінетті.

«Такий вид допомоги також є важливим кроком до збереження економічної стійкості та забезпечення життєво важливих послуг для місцевого населення. Німеччина й надалі підтримуватиме Україну у розвитку та відновленні сільськогосподарського сектору», – сказав перший секретар, радник з питань продовольства та сільського господарства Посольства Федеративної Республіки Німеччина Ансгар Ашфальк.

Надання цієї допомоги є частиною комплексного Плану реагування на надзвичайні ситуації ФАО на 2024 рік, спрямованого на захист сільськогосподарських засобів існування та підтримку сільського населення в районах України, які постраждали від війни. План включає широкий спектр заходів, таких як надання сільськогосподарських ресурсів, підтримка тваринництва та підвищення продовольчої безпеки через стабілізацію виробничих ланцюгів. Разом зі своїми партнерами, ФАО й надалі зміцнюватиме стійкість агропродовольчих систем України, гарантуючи, що фермери та виробники продуктів харчування мають необхідні інструменти для продовження виробництва.