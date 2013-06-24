За підсумками першої хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів за програмою «Власна справа» 54 українських захисників та захисниць, а також другий з їх подружжя запросили грантових коштів на 21 млн грн на старт або розвиток свого бізнесу. Відсьогодні, з 24 квітня, стартує друга хвиля подачі заяв. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає Урядовий портал.

«54 українських захисників та захисниць скористались можливістю отримати від держави фінансову підтримку на розвиток власної справи та подали заявки на гранти для ветеранів у першу хвилю. Максимальну суму гранту в 1 млн грн запросили 5 заявників, 15 заяв надійшло від другого з подружжя ветерана на грант до 500 тис. грн. Зазначу, що 80% заявників попросили гранти за програмами, що передбачають співфінансування, тобто вони готові розділити відповідальність з державою за розвиток свого бізнесу і планують вкласти у свій проект 30% власних коштів. Загалом ветерани запросили грантів на 21 млн грн та мають намір реалізувати свої бізнес-проекти вартістю понад 32 млн грн», - зазначила Тетяна Бережна.

Отримані грантові заявки впродовж наступних 15 робочих днів будуть опрацьовуватись Ощадбанком та Державною службою зайнятості, які перевірятимуть ділову репутацію заявника та поданих ним документів, оцінюватимуть реалістичність його бізнес-плану, після чого він має пройти співбесіду з фахівцями центру зайнятості, за результатами якої ухвалюється рішення про надання чи відмову у наданні гранту.

Заступник Міністра нагадала, що програмами грантів для ветеранів передбачено надання:

250 тис. грн - для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця;

500 тис. грн - для дружини/чоловіка учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць;

1 млн грн - для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП не менше ніж 3 роки, за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум 2 з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Гранти у розмірі 500 тис. грн та 1 млн грн надаються за умови співфінансування з отримувачем - 30% коштів вкладає в свою справу отримувач гранту, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємця впродовж трьох років. Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом.

Перша хвиля подачі заяв на гранти для ветеранів стартувала 10 квітня, відсьогодні, з 24 квітня, стартує друга хвиля, яка триватиме 2 тижні.

Нагадаємо, урядовий проект єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Наразі прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває.